به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسنزاده با اشاره به وقوع آتشسوزی در مجتمع تجاری خلیج فارس قشم اظهار کرد: پس از اعلام حریق، فرماندار، ستاد بحران قشم، نیروهای امدادی و آتشنشانی در سریعترین زمان ممکن در محل حادثه حضور یافتند و عملیات اطفای حریق و امدادرسانی را آغاز کردند.
وی افزود: در این عملیات دو دستگاه آمبولانس و دو دستگاه خودروی آتشنشانی با حضور ۱۰ آتشنشان به محل اعزام شدند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان ادامه داد: طبقات فوقانی این مجتمع کاربری مسکونی داشت و در جریان حادثه ۱۲ نفر در این طبقات محبوس شده بودند که با حضور بهموقع نیروهای امدادی، همگی نجات یافتند.
حسنزاده با بیان اینکه این حادثه مصدومی نداشته است، گفت: عملیات اطفای حریق با اقدام سریع نیروهای آتشنشانی انجام شد و شرایط در محل تحت کنترل قرار گرفت.
وی همچنین از عملکرد سریع و بهموقع فرماندار قشم و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان در مدیریت این حادثه قدردانی کرد و افزود: حضور میدانی و هماهنگی مناسب دستگاههای امدادی و اعضای ستاد بحران شهرستان نقش مؤثری در کنترل سریع حادثه و نجات افراد محبوس داشت.
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