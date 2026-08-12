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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۸

عاملان ضرب‌وشتم مدیر برق عسلویه دستگیر شدند

عاملان ضرب‌وشتم مدیر برق عسلویه دستگیر شدند

بوشهر - فرمانده انتظامی عسلویه از برخورد قاطع با عاملان تعدی به مدیر برق شهرستان عسلویه در پی استخراج غیرقانونی رمز ارز خبر داد.

سرهنگ حسین خواجه در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری ۲ نفر از عاملان درگیری با مدیر برق عسلویه خبر داد که به دلیل استخراج غیرمجاز رمز ارز، رفتار هنجارشکنی داشتند.

وی افزود: مأموران با حضور سریع در محل و هماهنگی قضایی، ۲ متهم را دستگیر و ۲ خودروی آنان را توقیف کردند. متهمین با قرار تأمین مناسب به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی عسلویه با صدور دستور برخورد شدید با ماینرهای غیرمجاز تأکید کرد: هرگونه تخلف در استخراج رمز ارز که به شبکه برق و اقتصاد کشور آسیب بزند، قاطعانه برخورد می‌شود.

سرهنگ خواجه تصریح کرد: تعدی به مأموران دولت حین انجام وظیفه، خط قرمز پلیس است و برخورد با آن نشان‌دهنده آمادگی کامل برای مقابله با تخلفات اجتماعی و اقتصادی است.

کد مطلب 6915177

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