سرهنگ حسین خواجه در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری ۲ نفر از عاملان درگیری با مدیر برق عسلویه خبر داد که به دلیل استخراج غیرمجاز رمز ارز، رفتار هنجارشکنی داشتند.

وی افزود: مأموران با حضور سریع در محل و هماهنگی قضایی، ۲ متهم را دستگیر و ۲ خودروی آنان را توقیف کردند. متهمین با قرار تأمین مناسب به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی عسلویه با صدور دستور برخورد شدید با ماینرهای غیرمجاز تأکید کرد: هرگونه تخلف در استخراج رمز ارز که به شبکه برق و اقتصاد کشور آسیب بزند، قاطعانه برخورد می‌شود.

سرهنگ خواجه تصریح کرد: تعدی به مأموران دولت حین انجام وظیفه، خط قرمز پلیس است و برخورد با آن نشان‌دهنده آمادگی کامل برای مقابله با تخلفات اجتماعی و اقتصادی است.