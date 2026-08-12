به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلی حسینی، عصر چهارشنبه در مراسم قرائت زیارت پیامبر اسلام از بعید در مسجد فاطمهالزهرا(س) شهر دیّر با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ نرم دشمن اظهار داشت: حضور در مجالس اهلبیت(ع) باید انسان را به عمل به آموزههای این بزرگواران برساند و جامعه را نسبت به تحولات پیرامونی بیتفاوت نگذارد.
امام جمعه بندر دیّر با بیان اینکه دشمن علاوه بر جنگ نظامی، در این ۴۷ سال جنگ نرم را نیز دنبال کرده است، افزود: سستکردن عقاید مردم و ایجاد بیبندوباری در جامعه از مهمترین اهداف دشمن است و باید همه نسبت به این مسائل حساس باشند.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره گسترش فرهنگ بسیجی، بیان کرد: رهبر انقلاب فرمودند «هر ایرانی یک بسیجی» باشد؛ ملتی که بصیرت، ایمان، اطاعت و ولایتمداری خود را در صحنههای مختلف نشان داده است، امروز نیز باید همین مسیر را ادامه دهد.
حسینی همچنین با اشاره به بیش از پنج ماه حضور گسترده مردم در اجتماعات خیابانی و مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید، این حضور را نشانهای از روحیه بسیجی و وفاداری ملت ایران دانست و تصریح کرد: امروز وظیفه سازمان بسیج آن است که این ظرفیت عظیم مردمی را با هنرمندی سازماندهی کند.
وی در پایان تأکید کرد: با پشتوانه این ملت مؤمن و ولایتمدار و با هماهنگی مجموعههای نیروهای مسلح، ضربههای کاری به پیکر دشمن وارد خواهد شد.
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