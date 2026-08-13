مراسم قرائت زیارت امام رضا(ع) در «دیر» برگزار شد

حجت‌الاسلام محمد محمودی صبح پنجشنبه در مراسم قرائت زیارت امام رضا(ع) در مصلای شهدای محراب دیّر، با تسلیت شهادت امام هشتم شیعیان، اظهار داشت: آخرین روز ماه صفر، یکی از روزهای سخت و اندوه‌بار تاریخ شیعه است؛ روزی که حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) در غربت و دوری از خانواده به شهادت رسیدند.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم، به‌ویژه جمعی از ارادتمندان اهل‌بیت(ع) از مسجد صاحب‌الزمان(عج) محله خنیا شهر دیّر، بیان کرد: برپایی چنین مجالسی، فرصتی برای تجدید عهد با امام رضا(ع) و تعمیق محبت و معرفت نسبت به خاندان عصمت و طهارت(ع) است.

محمودی افزود: زیارتی که در این مراسم قرائت شد، یکی از زیارت‌های حضرت امام رضا(ع) است و باب زیارات، از عنایات بزرگ الهی به جامعه شیعه محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه ادعیه و زیارات اهل‌بیت(ع) گنجینه‌ای کم‌نظیر برای تربیت انسان و جامعه اسلامی است، تصریح کرد: در فرهنگ شیعی، دو سرمایه بزرگ یعنی دعا و زیارت وجود دارد که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ دعاهایی همچون دعای ابوحمزه ثمالی، دعای عرفه امام حسین(ع)، زیارت جامعه کبیره و زیارت امین‌الله، منابع سرشار معرفت، اخلاق، توحید و ولایت هستند.

محمودی با اشاره به جایگاه صحیفه سجادیه گفت: متاسفانه صحیفه سجادیه امام سجاد(ع) در بسیاری از خانه‌ها وجود ندارد؛ در حالی‌که این کتاب شریف، برنامه‌ای جامع برای زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان ارائه می‌کند.

وی افزود: در صحیفه سجادیه، دعا برای پدر و مادر، فرزند، همسایه، رزق، رفع گرفتاری‌ها، دفع غم و اندوه، رزمندگان اسلام و پیروزی مسلمانان آمده است. این معارف نشان می‌دهد اهل‌بیت(ع) برای همه عرصه‌های زندگی انسان، مسیر هدایت و تعالی را ترسیم کرده‌اند.

این مبلغ دین تأکید کرد: بهره‌گیری از دعاها و معارف اهل‌بیت(ع) نباید به قرائت ظاهری محدود شود، بلکه باید مفاهیم بلند آن‌ها به متن زندگی مردم، خانواده‌ها و نسل جوان وارد شود.

محمودی، زیارت را یکی از راه‌های اساسی شناخت امام دانست و گفت: اگر زیارت‌های نقل‌شده از ائمه معصومین(ع) نبود، انسان در برابر حرم امیرالمؤمنین(ع) یا امام حسین(ع) نمی‌دانست چگونه باید با آن حجت‌های الهی سخن بگوید؛ زیارت‌نامه‌ها، زبان معرفت، ولایت و ارتباط با امام هستند.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای معرفت زائران پیش از سفرهای زیارتی اظهار کرد: همان‌گونه که برای سفر حج، کلاس و آموزش برگزار می‌شود، برای سفر معنوی و بزرگ زیارت امام رضا(ع) و سایر ائمه نیز باید آموزش‌های لازم در نظر گرفته شود تا زائر بداند به کجا می‌رود، چرا می‌رود و فلسفه زیارت چیست.

وی خاطرنشان کرد: لازم است برای زائران مشهد مقدس، کربلای معلی و دیگر اماکن متبرکه، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، نشست‌ها و کلاس‌های معرفتی برگزار شود تا زیارت از یک حضور صرفاً ظاهری، به ارتباطی عمیق، آگاهانه و سازنده با اولیای الهی تبدیل شود.

محمودی خطاب به جوانان تأکید کرد: جوان شیعه باید به هویت دینی، اعتقادی و ولایی خود افتخار کند و با اطمینان، معارف اهل‌بیت(ع) را چراغ راه زندگی خود قرار دهد؛ زیرا این مکتب، سرچشمه عزت، بصیرت، مقاومت و سعادت انسان است.