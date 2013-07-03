«جستاري در ادعيه رضويه با تکيه بر الصحيفة الرضوية الجامعة» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، يکي از مهم‌ترين منابعي که آموزه‌هاي اصيل اهل ‌بيت(ع) را در خود جاي داده است ادعيه مأثور از ايشان است. اهل‌ بيت(ع) از زبان دعا و مناجات با پروردگار عالم به ­منظور انتقال معارف اصيل به شيعيان خود به شايستگي بهره گرفته‌اند که نمونه بارز آن صحيفه سجاديه است.

از مجموعه‌هاي ارزشمندي که ادعيه مأثور امامان معصوم(ع)، را در خود گردآورده است، الصحيفة الرضوية است که حاوي دعاهاي منقول از امام رضا(ع) و امامان پس از آن حضرت است که به همت آيت‌‌الله سيد محمدباقر موحد ابطحي گردآوري شده است.

مجموعه مقالات حاضر که به طور عمده حاصل پژوهش جمعی از اساتید رشته الهیات و معارف اسلامی است، کوششی در جهت معرفی ابعاد گوناگون این کتاب ارزشمند است. با تأمل در هر یک از مقالات پیش‌رو دریچه‌ای فراسوی خواننده گرامی باز خواهد شد تا از آن منظر شخصیت علمی و معرفتی حضرات معصومین امام رضا و ابناء الرضا (ع) بهتر شناخته شود.



کتاب از بيست و پنج فصل با عناوين زير تشکيل شده است: فصل اول اعتبار سنجي منابع و اسناد ادعيه رضوي در کتاب الصحيفة الرضوية الجامعة، فصل دوم تحليل محتواي ادعيه رضويه، فصل سوم صحيفه سجاديه و صحيفه رضويه در آيينه تطبيق، فصل چهارم مفهوم زيارت و جايگاه آن در فرهنگ اسلامي، فصل پنجم اديان و فرق در صحيفه رضويه، فصل ششم وحدت امت با محوريت سنت نبوی(ص) در ادعيه رضوی، فصل هفتم معارف توحیدی در صحیفه رضویه و زیارات امام رضا(ع)، فصل هشتم معاد در صحيفه رضويه، فصل نهم امامت در الصحيفة الرضوية الجامعة و فصل دهم فضایل و رذایل معرفتی؛ نگاهی معرفت‌شناختی به روایات رضوی است.

فصل یازده کاربرد آيات قرآن کريم در ادعيه صحيفه رضويه، فصل دوازدهم جايگاه و فلسفه زيارت قبور در آيات و روايات، فصل سیزدهم گونه‌شناسي توسل در الصحيفة الرضوية الجامعة، فصل چهاردهم معناشناسي مفهومِ «فَرَج» در ادعيه ابي الحسن الرضا(ع) مبتني بر متنِ الصحيفة الرضوية الجامعة، فصل پانزدهم بازتاب شرايط سياسي ـ اجتماعي در ادعيه رضويه، فصل شانزدهم تخلق به اخلاق الهي در ادعيه صحيفة الرضوية، فصل هفدهم جلوه‌های «امامت» در ادعیة حضرت علی بن موسی الرّضا(ع)، فصل هجدهم گونه‌شناسی صلوات در ادعیه الصحیفه الرضویه الجامعه، فصل نوزدهم زیباشناسی ادعیه صحیفه رضویه از منظر علم بدیع، فصل بیستم سبک‌شناسي ادعيه صحيفه رضويه، فصل بیست و یکم بررسي مباني قرآني حرز در کتاب الصحيفة الرضوية الجامعة، فصل بیست و دوم جستاري بر صور خيال در ادعيه و اذکار رضوي، فصل بیست و سوم روابط بينامتنی قرآن كريم با دعاهای «الصحيفة الرضوية الجامعة»، فصل بیست و چهارم جايگاه توسل از نگاه امام رضا(ع) در کتاب الصحيفة الرضوية الجامعة و فصل بیست و پنجم هم تحليل متني دعاي هفتم صحيفه رضويه است.

«جستاري در ادعيه رضويه با تکيه بر الصحيفة الرضوية الجامعة» توسط جمعی از نویسندگان و اهتمام مرتضی سلمان نژاد به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) به بهای 225000 ريال منتشر شد.