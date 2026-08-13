جمشیدنیا: بیش از ۷۵ درصد معابر لومار آسفالت شده است

حامد جمشیدنیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از ۱۸ هزار مترمربع از معابر شهری آسفالت شده است و برای اجرای این پروژه، ۱۲ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است و این طرح، بخش قابل توجهی از نیازهای زیرساختی شهر را در حوزه حملونقل شهری پاسخ داده است.
وی با بیان اینکه برای محصورسازی سایت پسماند و محل دفن زباله نیز با استفاده از اعتبارات اربعین، ۲ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و این طرح به مرحله اجرا رسیده است، افزود: ساماندهی سایت پسماند، گامی مؤثر در بهبود وضعیت زیستمحیطی شهر و جلوگیری از آلودگیهای ناشی از دفن غیراصولی زبالهها محسوب میشود.
شهردار لومار با اشاره به تداوم نهضت آسفالت در این شهر، تصریح کرد: تاکنون بیش از ۷۵ درصد معابر و کوچههای شهر لومار آسفالت شده است و برنامهریزی شده تا در روزهای آینده، بخش قابل توجهی از معابر خاکی باقیمانده نیز زیر پوشش آسفالت قرار گیرد و با تکمیل این طرح، شاهد بهبود کیفیت تردد شهری و افزایش رضایت شهروندان خواهیم بود.
جمشیدنیا در پایان با اشاره به اینکه توسعه زیرساختهای شهری و بهبود کیفیت معابر، از اولویتهای اصلی مدیریت شهری لومار است، خاطرنشان کرد: با تخصیص اعتبارات مناسب و همکاری دستگاههای اجرایی، تلاش میشود تا روند آسفالتریزی معابر با شتاب بیشتری ادامه یابد و شاهد تحولی اساسی در زیرساختهای حملونقل شهری باشیم.
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