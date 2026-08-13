فیلم کوتاه «متاستاز» آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «متاستاز» روایتی انسانی از تحول درونی یک دبیر میانسال است که در جریان پیگیری یک پرونده حقوقی، با شناخت تازهای از خود و اطرافیانش مواجه میشود و در این مسیر تصمیمات جدیدی میگیرد.
در این فیلم سیاوش چراغیپور، پیام نوروزی، آذر متفکر، مهدی خدایی، امیرمهدی شعبانی و امیروالا عابدیها به ایفای نقش پرداختهاند.
مهرداد عزیزی پارسا پیش از این فیلمهای کوتاه «تاسیان» و «دکارت»، فیلمهای تلویزیونی «پیشرو» و «قاب رفاقت» و مجموعهای از مستندها و برنامههای مختلف را کارگردانی کرده و برای آثار خود از جشنوارههای داخلی و خارجی جوایزی دریافت کرده است.
از عوامل این فیلم میتوان به کیوان شعبانی (مدیر فیلمبرداری)، مجید امینی (مدیر صدابرداری)، مرجان طبسی (تدوین)، علیرضا بهرامی (مدیر تولید)، آرمیتا فرجاللهی (طراح صحنه و لباس)، فاطمه فلاح (طراح چهرهپردازی)، مهران جبلی (اصلاح رنگ و نور)، محدثه تیموری (طراحی و ترکیب صدا)، مرضیه احمدی (دستیار کارگردان)، پوریا پارسیان (دستیار دوم کارگردان)، امیررضا فاطمیکیا (تدارکات)، سجاد قلیپور (عکاس) و علیرضا کلهر (طراح پوستر و نشان) اشاره کرد.
هماهنگی این پروژه بر عهده مؤسسه تصویرگران هنر فردا و گروه رسانهای میمرا بوده و مهرداد عزیزی پارسا علاوه بر کارگردانی، مجری طرح این اثر را نیز بر عهده داشته است. «متاستاز» در مرکز فیلم جوان سوره تهیه و تولید شده است.
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