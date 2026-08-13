به گزارش خبرنگار مهر، جست‌وجوی گنج در زیرزمین یک خانه قدیمی در محله بازارک رباط‌کریم، پس از شش روز با بیرون کشیده شدن پیکر مردی ۵۶ ساله پایان یافت.

این مرد برای یافتن گنج، اقدام به حفر چاهی حدود ۲۰ متری و ایجاد مسیرهایی در زیر زمین کرده بود؛ اما در جریان حفاری، یکی از مسیرهای زیرزمینی دچار ریزش شد و او زیر آوار گرفتار شد.

گزارش حادثه حدود ۲۴ ساعت پس از وقوع به آتش‌نشانی اعلام شد و نیروهای امدادی رباط‌کریم عملیات جست‌وجو و آواربرداری را آغاز کردند.

عمق محل حادثه، سستی خاک و احتمال ریزش دوباره مسیرهای حفرشده، عملیات امدادگران را با خطر و دشواری زیادی روبه‌رو کرده بود.

در ادامه، با درخواست کمک از آتش‌نشانی تهران، نیروهای تخصصی و تجهیزات این سازمان نیز برای کمک به عملیات اعزام شدند.

عملیات جست‌وجو و آواربرداری با همکاری نیروهای آتش‌نشانی رباط‌کریم، تهران و چند چاه کن به‌صورت شبانه‌روزی ادامه یافت و سرانجام پس از شش روز، پیکر این مرد از عمق حدود ۲۰ متری زمین خارج شد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، علت اصلی حادثه ریزش مسیرهای زیرزمینی محل حفاری عنوان شده است.

این حادثه بار دیگر خطر حفاری‌های غیراصولی و ورود به فضاهای زیرزمینی فاقد ایمنی را برجسته می‌کند؛ فضاهایی که بدون تجهیزات و دانش فنی مناسب، می‌توانند در هر لحظه دچار ریزش شوند و جان افراد را به خطر بیندازند.

در این حادثه، جست‌وجوی گنج نه‌تنها به کشف چیزی منجر نشد، بلکه پس از شش روز عملیات امدادی، با مرگ جوینده گنج پایان گرفت.