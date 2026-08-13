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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

عملیات اجرایی عرشه پل آسیب‌دیده در محور بندرعباس به رودان آغاز می‌شود

عملیات اجرایی عرشه پل آسیب‌دیده در محور بندرعباس به رودان آغاز می‌شود

بندرعباس-معاون استاندار هرمزگان گفت: با تکمیل عملیات بتن‌ریزی پایه‌های میانی پل آسیب‌دیده در محور بندرعباس، عملیات اجرایی عرشه این پل آغاز و پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور در حاشیه بازدید از محور بندرعباس به رودان اظهار کرد: در جریان بازدید از مسیر رفت به سمت بندرعباس، روند عملیات اجرایی پل آسیب‌دیده مورد بررسی قرار گرفت

وی افزود: دو پایه میانی این پل در جریان جنگ آسیب دیده بود که عملیات بتن‌ریزی پایه نخست به پایان رسیده و بتن‌ریزی پایه دوم نیز طی یکی دو روز آینده تکمیل خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان ادامه داد: پس از اتمام بتن‌ریزی هر دو پایه، عملیات اجرایی عرشه پل آغاز می‌شود و عملیات خاکریزی مورد نیاز برای اجرای عرشه نیز در حال انجام است.

صادقی‌پور با اشاره به روند پیشرفت عملیات گفت: با توجه به شرایط موجود در محل و بررسی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی ما این است که عملیات اجرایی این پل ظرف یک ماه آینده به پایان برسد.

وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل این پل، عملیات اجرایی در مسیر رفت از بندرعباس به سمت رودان نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6915701

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