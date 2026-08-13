به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان، عملیات اجرایی بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده در منطقه تپه اللهاکبر که در پی حملات دشمن دچار خسارت شده بودند، به صورت رسمی آغاز شد.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در راستای انجام وظایف ذاتی خود در خدمترسانی به مردم و با هدف کاهش آلام هموطنان، تمامی ظرفیتهای فنی و اجرایی خود را برای این منظور بسیج کرده است.
تمامی توان و امکانات بنیاد مسکن برای تحقق وعده بازسازی به کار گرفته شده است تا ساکنان این مناطق در کوتاهترین زمان ممکن بتوانند در واحدهای مقاومسازیشده و ایمن خود اسکان یابند.
نظر شما