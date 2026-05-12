۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۱۷

بازسازی واحدهای جنگ‌زده کرمانشاه به بنیاد مسکن واگذار شد

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه گفت: با موافقت دولت و پیگیری‌های انجام شده، مسئولیت بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده از جنگ در کلانشهر کرمانشاه به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر سه‌شنبه در حاشیه بازدید رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از مناطق آسیب‌دیده جنگ رمضان در شهر کرمانشاه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز استان کرمانشاه میزبان رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بود و در جریان این سفر، بازدیدهایی از مناطق مسکونی آسیب‌دیده از جنگ اخیر انجام شد.

وی افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از روزهای ابتدایی جنگ، فرآیند ارزیابی و کارشناسی خسارات را آغاز کرد و بیش از ۵۰ ارزیاب و کارشناس در نقاط مختلف استان مسئول بررسی وضعیت واحدهای آسیب‌دیده شدند.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: در جریان جنگ رمضان حدود ۱۴ هزار واحد مسکونی و تجاری در استان دچار خسارت شدند که بخش عمده این آسیب‌ها مربوط به تعمیرات جزئی بوده است.

حبیبی تصریح کرد: با برنامه‌ریزی انجام شده، اقدامات لازم برای پرداخت ودیعه مسکن و همچنین تعمیر واحدهای خسارت‌دیده از همان روزهای نخست آغاز شد تا مردم با بلاتکلیفی مواجه نشوند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از تصمیمات مهم، واگذاری مسئولیت بازسازی کلانشهر کرمانشاه به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بود که با پیگیری‌های استان و همراهی دولت محقق شد.

استاندار کرمانشاه گفت: به دلیل تجربه، توان کارشناسی و ظرفیت اجرایی بنیاد مسکن، اصرار داشتیم این مجموعه مسئولیت بازسازی را برعهده بگیرد و خوشبختانه این موضوع نهایی شد.

حبیبی افزود: اکنون تمامی امور مربوط به بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده توسط بنیاد مسکن در حال انجام است و بخش قابل توجهی از اقدامات نیز پیشرفت مطلوبی داشته است.

وی با اشاره به واحدهای تخریب‌شده اظهار کرد: عملیات بازسازی و ساخت مجدد واحدهایی که تخریب کامل شده‌اند، به‌زودی با مشارکت و همکاری خود مردم آغاز خواهد شد.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: فرمانداری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آمادگی کامل دارند تا پاسخگوی سوالات و ابهامات شهروندان خسارت‌دیده باشند و هیچ پرونده‌ای بدون تعیین تکلیف باقی نخواهد ماند.

حبیبی در پایان خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و همکاری دستگاه‌های اجرایی، روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده استان با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.

