به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر سهشنبه در حاشیه بازدید رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از مناطق آسیبدیده جنگ رمضان در شهر کرمانشاه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز استان کرمانشاه میزبان رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بود و در جریان این سفر، بازدیدهایی از مناطق مسکونی آسیبدیده از جنگ اخیر انجام شد.
وی افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از روزهای ابتدایی جنگ، فرآیند ارزیابی و کارشناسی خسارات را آغاز کرد و بیش از ۵۰ ارزیاب و کارشناس در نقاط مختلف استان مسئول بررسی وضعیت واحدهای آسیبدیده شدند.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: در جریان جنگ رمضان حدود ۱۴ هزار واحد مسکونی و تجاری در استان دچار خسارت شدند که بخش عمده این آسیبها مربوط به تعمیرات جزئی بوده است.
حبیبی تصریح کرد: با برنامهریزی انجام شده، اقدامات لازم برای پرداخت ودیعه مسکن و همچنین تعمیر واحدهای خسارتدیده از همان روزهای نخست آغاز شد تا مردم با بلاتکلیفی مواجه نشوند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از تصمیمات مهم، واگذاری مسئولیت بازسازی کلانشهر کرمانشاه به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بود که با پیگیریهای استان و همراهی دولت محقق شد.
استاندار کرمانشاه گفت: به دلیل تجربه، توان کارشناسی و ظرفیت اجرایی بنیاد مسکن، اصرار داشتیم این مجموعه مسئولیت بازسازی را برعهده بگیرد و خوشبختانه این موضوع نهایی شد.
حبیبی افزود: اکنون تمامی امور مربوط به بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیبدیده توسط بنیاد مسکن در حال انجام است و بخش قابل توجهی از اقدامات نیز پیشرفت مطلوبی داشته است.
وی با اشاره به واحدهای تخریبشده اظهار کرد: عملیات بازسازی و ساخت مجدد واحدهایی که تخریب کامل شدهاند، بهزودی با مشارکت و همکاری خود مردم آغاز خواهد شد.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: فرمانداریها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آمادگی کامل دارند تا پاسخگوی سوالات و ابهامات شهروندان خسارتدیده باشند و هیچ پروندهای بدون تعیین تکلیف باقی نخواهد ماند.
حبیبی در پایان خاطرنشان کرد: با برنامهریزیهای انجام شده و همکاری دستگاههای اجرایی، روند بازسازی مناطق آسیبدیده استان با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.
