حبیب‌اله محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن پس از وارد شدن خسارات به برخی واحدهای مسکونی در استان اظهار کرد: بلافاصله پس از ارزیابی اولیه خسارات، عملیات آواربرداری در مناطق آسیب‌دیده آغاز شد و هم‌اکنون ماشین‌آلات و نیروهای اجرایی بنیاد مسکن در چندین نقطه از استان مشغول پاکسازی و جمع‌آوری آوار واحدهای تخریب‌شده هستند.

وی افزود: هدف اصلی از تسریع در آواربرداری، فراهم کردن بستر لازم برای آغاز سریع مراحل بازسازی و نوسازی واحدهای مسکونی است تا خانواده‌های آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوانند به شرایط عادی زندگی بازگردند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ایلام با تأکید بر بسیج تمامی ظرفیت‌های این نهاد برای خدمت‌رسانی به مردم گفت: بنیاد مسکن استان با استفاده از توان فنی، نیروی انسانی متخصص و تجهیزات سنگین، عملیات آواربرداری را با جدیت دنبال می‌کند و تلاش شده روند کار به‌گونه‌ای مدیریت شود که هیچ منطقه آسیب‌دیده‌ای بدون رسیدگی باقی نماند.

محبی ادامه داد: در کنار عملیات آواربرداری، اقدامات لازم برای برآورد دقیق میزان خسارات وارده به واحدهای مسکونی نیز در حال انجام است تا پس از تکمیل این مرحله، فرآیند پرداخت تسهیلات و آغاز عملیات بازسازی در سریع‌ترین زمان ممکن آغاز شود.

وی با بیان اینکه حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده یکی از اولویت‌های اصلی بنیاد مسکن است، تصریح کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط، تلاش می‌شود روند بازسازی واحدهای خسارت‌دیده با سرعت، دقت و کیفیت مطلوب انجام گیرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ایلام در پایان خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن با تمام توان در کنار مردم استان ایلام ایستاده است و تا بازسازی کامل واحدهای آسیب‌دیده و بازگشت آرامش به زندگی خانوارهای خسارت‌دیده، خدمات‌رسانی و پیگیری امور را با جدیت ادامه خواهد داد.