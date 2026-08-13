https://mehrnews.com/x3cNrB ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۰ کد مطلب 6915888 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۰ تجمع مردم انقلابی مرکز خراسان شمالی بجنورد - تجمع شبانه مردم بجنورد با حضور اقشار مختلف برگزار شد. دریافت 12 MB کد مطلب 6915888 کپی شد مطالب مرتبط دستههای عزاداری تعدادی از روستاهای خراسانشمالی در مشهدالرضا(ع) از بابالرضا تا حرم رضوی؛ هفت سال دلدادگی در مسیر عشق کاروان حرم تا حرم سوارکاران خراسان شمالی تجمع مردم رشت در صد و شصت و ششمین شب مقاومت تجمع مردم انقلابی بجنورد مردم میداندار بابالرضا(ع) در شب شهادت امام رضا(ع) برچسبها تجمع مردمی استان خراسان شمالی آیت الله سید مجتبی خامنه ای
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