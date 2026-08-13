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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۰

تجمع مردم انقلابی مرکز خراسان شمالی

تجمع مردم انقلابی مرکز خراسان شمالی

بجنورد - تجمع شبانه مردم بجنورد با حضور اقشار مختلف برگزار شد.

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کد مطلب 6915888

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