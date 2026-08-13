خبرگزاری مهر- گروه استانها، محدثه جوان دلویی؛ فقط عشق است که تمام موجودات عالم را به زانو درمیآورد. چه سری است در این دلدادگی که نگفته و نپرسیده، طلبیده میشوی! پارسال «آدرین» دوساله و امسال «ستیا» و «آیسن» برای رکاب زدن در مسیر بابالرضا(ع) تا حرم سلطان طوس برگزیده شدند. حکایت کاروان «حرم تا حرم» هفتساله شد و آوازهاش در دنیا پیچید. اگر دنیا بخواهد روی پاشنه نرفتن بچرخد، ولی فقط یک اشاره امام رئوف(ع) کافی است. امسال هم سوارکاران خراسان شمالی سرمایهشان، همان «سراسبها» را زین کردند و به دل جاده زدند تا خودشان را به عزای آل محمد(ص) در مشهد برسانند.
کاروان سوارکاری «حرم تا حرم» تبدیل به یک رسم همیشگی و هرساله شده، آنقدر که جزو مراسمهای برجسته پایانی ماه صفر خراسان شمالی قرار گرفت.
۱۰ اسب و ۲۵ سوارکار و پشتیبان، از طلوع آفتاب تا قبل از ظهر مسیر ۲۶۴ کیلومتری بجنورد تا مشهد را رکاب میزنند و دوباره کار را از ساعت ۱۶ بعدازظهر آغاز میکنند و تا غروب خورشید به عشق علیبنموسیالرضا(ع) میدوند.
معجزه است
اسبها عجیب و نجیب هستند و شاید اسبهای مسابقات فقط بتوانند مسیر خاکی و آسفالت و گرما را تحمل کنند تا به مقصد برسند. اما فقط میتوان گفت چابکی سر اسبها و این بار از نوع «مادیون» در این مسیر فقط معجزه است.
اصلاً کاری به هیئت سوارکاری و تعطیلی کورسها نداریم، فقط این روزها میتواند دوباره نام اسب اصیل ترکمن این دیار را سر زبانها بیندازد. آنقدر که رسانههای خارجی این حرکت ورزشکاران خراسان شمالی را انتشار دهند و خدام حرم رضوی و جماعتی از مردم و رسانههای مشهد، ساعتی مانده به رسیدن کاروان به ورودی مشهدالرضا(ع)، به استقبال سوارکاران خراسان شمالی بروند.
فقط جای یک مستندساز حرفهای، دلسوز و متعهد برای به تصویر درآوردن این روزهای رفتن تا رسیدن خالی است.
مثل یک برادر هستیم
محسن آگاهی چهره شناختهشده عرصه سوارکاری و از پایهگذاران کاروان «حرم تا حرم» است. چهار ساعتی رکاب زده بودند و در مسیر فاروج به قوچان برای علوفه دادن به اسبها توقف کرده بودند که تماسم را پاسخ داد.
از همکاری و رفاقت سوارکاران گفت، از اینکه هفت سال است مثل یک برادر در کنار هم و فقط به محبت علیبنموسیالرضا(ع) خودمان را آماده این سفر پرخطر و پرزحمت میکنیم.
آگاهی میگوید: سفرمان را از ساعت ۴ صبح سهشنبه از امامزاده سید عباس موسی بن جعفر(ع) بجنورد آغاز کردیم و انشاءالله عصر شهادت امام رضا(ع) وارد مشهد میشویم.
وی با بیان اینکه نیمی از سوارکاران برادران اهل تسنن استانمان هستند که هفت سال است با پای دلشان در این راه قدم برمیدارند.
آگاهی صاحب اسب سهسالهای به نام آدرین است که سال گذشته در این مسیر دوید و امسال در مسابقات رسمی سوارکاری در مشهد قهرمان شد، او ادامه میدهد: احساس میکنم این حیوان نجیب هم مورد عنایت امام رضا(ع) قرار گرفته است و امسال با اسبهای مادیون رکاب میزنیم. در حالی که این مسیر با توجه به گرما و ترافیک جادهای برای این گونه اسبها خطر دارد، اما گویا ما با اسبهای کورس و مسابقات رکاب میزنیم و این معجزه است.
او از پای کار بودن و همراهی مردم شهرهای مسیر بجنورد تا مشهد برای پشتیبانی از تیم میگوید و اضافه میکند: به طور نمونه در چناران، صاحب تالار پذیرایی، محل اسکان و استراحت و پذیرایی از تیم و اسبها را برایمان مهیا میکند.
اما سفر امسال تفاوت دیگری هم با سفرهای دیگر دارد، آن هم پرچم زیبای ایران است که در دست سوارکاران این کاروان میدرخشد.
آگاهی میگوید: تمام خستگی و آفتابسوختگیهای این مسیر را به جان میخریم به عشق وطنمان و امام رئوف(ع) و قشنگی این حرکت به همین است.
از نیتها تا رسیدن به مراد دلها
ناصر لنگری، مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی و یکی از سوارکاران حرفهای استان نیز در این کاروان حضور دارد. او عقیده دارد هرگاه در این مسیر با نیتی رکاب زدیم، به مراد دل رسیدهایم.
لنگری هم هفت سال است که عضو ثابت کاروان سوارکاران «حرم تا حرم» است و عقیده دارد: با وجود آنکه تمام برنامههای ورزشی در دهه پایانی ماه صفر تعطیل میشود، اما تنها برنامه پررنگ این سالها حضور سوارکاران خراسان شمالی و اسبدوانی در مسیر بجنورد تا مشهد است که حتی از رسانههای تصویری و رادیویی مثل رادیو ورزش این حرکت پوشش خبری میشود.
برنامه شاخص دهه پایانی ماه صفر
سرهنگ مجید اسماعیلزاده، رئیس بسیج ورزشکاران خراسان شمالی طبق معمول پا به پای این کاروان رکاب میزند، اما در دلها و نگفتنیها را فقط به امام رضا(ع) جان، میسپارد.
او هم از همدلی برادران اهل تسنن برای این حرکت نمادین میگوید، از اینکه بیهیچ توقعی اسبهای اصیل و چالاکشان را آماده دویدن تا مشهدالرضا(ع) میکنند.
سرهنگ اسماعیلزاده میگوید: امسال برنامه کاروان تا کاروان جزو برنامههای شاخص دهه پایانی ماه صفر در خراسان شمالی اعلام شد، اما نباید سوارکاران و زمینه سفر به سهولت و حداقل دو ماه زودتر فراهم شود؟
او ادامه میدهد: زیبایی این سفر فقط عنایت خاصه علیبنموسیالرضا(ع) است؛ آنجایی که یک سال واقعاً برای یک وعده غذا و نداشتن محل اسکان و استراحت سوارکاران و علوفه دادن به اسبها مانده بودیم که ناگهان تماسی این دغدغه ما را رفع کرد و به لطف امام رئوف میزبان یکی از دلدادگانش شدیم.
او اضافه میکند: ما هیچگاه هزینههای این سفر را اعلام نکردیم، اما غیر از هزینههای تیم پشتیبان، رسیدگی به اسب شرایط خاصی دارد، چراکه یک موجود زنده همراه ماست، ساعت حرکت و علوفه دادن و تأمین مکان استراحت کردنشان برایمان مهم است و نباید دو روز مانده به این سفر به دنبال هماهنگیها باشیم.
جای خالی مستند ماندگار
مهمترین چالش این کاروان زمان برگشتن است که روند هماهنگی برای حملونقل اسبها، به گفته سرهنگ اسماعیلزاده، سخت است و نیاز به برنامهریزیهای بهتر و بیشتری دارد.
او عقیده دارد حتی بدون من هم این برنامه باید برگزار شود و کار روی زمین نماند.
رئیس بسیج ورزشکاران خراسان شمالی به ذوق و شعف مردمان روستاها و زائران علیبنموسیالرضا(ع) از این کاروان اشاره و عنوان میکند: جای ساختن مستند زیبا از حرکت سوارکاران خراسان شمالی خالی است؛ از آن روزی که سوارکاران ترکمن از روستاهایشان اسبها را زین میبندند و خودشان را به بجنورد میرسانند.
سرهنگ اسماعیلزاده میگوید: گروههای مستندساز و تصویربردار از تهران درخواست داشتند برای انتشار این حرکت، اما هزینههای پشتیبانی بسیار بالاست و واقعاً پرداخت آن در توان نبود و از مدیران حوزه هنری انقلاب اسلامی استان و نهادهای فرهنگی دیگر میخواهیم این حرکت ماندگار مردمان خراسان شمالی که آوازهاش در رسانههای خارجی پیچیده را ماندگار کنند.
سوارکاران خراسان شمالی آرامآرام به مقصد میرسند و با اسبهایشان تا چهارراه شهدا در مشهدالرضا(ع) قدم برمیدارند و عرض ارادتی به ساحت مقدس این امام رئوف میکنند.
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