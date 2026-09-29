ارزیابی رنگرز از قرعه فرنگی کاران؛ فقط قرعه عبدولی خوب است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رنگرز، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، پس از قرعهکشی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ گفت: قرعهکشی بازیهای آسیایی انجام شد و حریفان کشتیگیران در این مسابقات مشخص شدند. با توجه به سطح کیفی رقابتها و فشردگی مسابقات، قابل پیشبینی است که کشتیگیران ما فردا و پسفردا رقابتهای سختی خواهند داشت.
وی گفت: به جز وزن ۷۷ کیلوگرم که علیرضا عبدولی شرایط و قرعه مناسبی دارد، در دیگر اوزان، ملیپوشان کشتی فرنگی تا قبل از صعود به فینال باید رقبای جدی و قدرتمند خود را از پیش رو بردارند.
رنگرز ادامه داد: کشتیگیران فرنگی قهرمانان شایستهای هستند و در ماههای گذشته به سختی تمرین کردهایم. برخی از چهرههای کشتی فرنگی به دلیل حضور در مسابقات جهانی در این رقابتها در کنار ما نیستند، اما شش قهرمان خوب کشتی فرنگی ایران در روزهای آتی اتفاقات قشنگی را برای ورزش کشور رقم خواهند زد.
رنگرز در واکنش به اینکه توقع از کشتی فرنگی ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ بالاست گفت: در ماههای گذشته بارها به این موضوع تأکید کردم که اولویت ما مسابقات قهرمانی جهان است. به همین دلیل، چهرههای شاخص کشتی فرنگی ما در آلماتی روی تشک خواهند رفت.
وی افزود: به سبب نزدیکی دو رقابت و رویداد، کار محال و غیرممکنی بود که قهرمانان خوبمان را که بعضاً با کاهش وزن نیز مواجه هستند، در دو رویداد نزدیک به هم به میدان بفرستیم. به همین دلیل سعی کردیم اولویت اول، قهرمانی جهان باشد.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ادامه داد: با این حال، این موضوع به این معنا نیست که قهرمانان خوب ما در این دوره نتوانند با شایستگی از هویت کشتی فرنگی و افتخاراتی که در چند شب گذشته به دست آمد و طبیعتاً باعث ایجاد این توقع، انتظار و مطالبه درست شده است، دفاع کنند. حتماً کشتی فرنگی سهم خودش را برای بهبود جایگاه کاروان ورزشی ایران ایفا خواهد کرد.
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