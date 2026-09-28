۲ میلیارد تومان برای مرمت اضطراری دبیرستان کزازی کرمانشاه اختصاص یافت

کیومرث خانی لعلآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اختصاص اعتبار برای مرمت اضطراری دبیرستان تاریخی کزازی خبر داد و اظهار کرد: وضعیت این بنای تاریخی که در جریان تهاجم اخیر آسیب دیده است، با حضور پروفسور میر جلالالدین کزازی و جمعی از مسئولان مورد بررسی میدانی قرار گرفت.
وی افزود: بازدید پروفسور کزازی از این مجموعه فرصتی برای بررسی نزدیک آسیبهای واردشده به بنا و تعیین اولویتهای مرمتی بود و در جریان این بازدید، وضعیت بخشهای مختلف ساختمان مورد ارزیابی قرار گرفت.
معاون میراثفرهنگی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت مالکیت و کاربری این بنا تصریح کرد: دبیرستان تاریخی کزازی در تملک ادارهکل آموزش و پرورش استان قرار دارد و در حال حاضر از این ساختمان به عنوان موزه آموزش و پرورش استفاده میشود.
خانی لعلآبادی ادامه داد: با پیگیریهای انجامشده، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مبلغ ۲ میلیارد تومان اعتبار برای انجام اقدامات مرمت اضطراری این بنای تاریخی اختصاص داده که این اعتبار در اختیار ادارهکل میراثفرهنگی قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه بخشهایی از بنا نیازمند رسیدگی فوری است، گفت: نخستین اولویت برای هزینهکرد این اعتبار، مرمت سالن همایش مجموعه است؛ چرا که سقف این بخش آسیب جدی دیده و نیازمند عملیات بازسازی است.
معاون میراثفرهنگی استان کرمانشاه اضافه کرد: در کنار اعتبار ۲ میلیارد تومانی اختصاصیافته، برای انجام مرمت اضطراری سقف ساختمان اصلی دبیرستان نیز به ۲۵۰ میلیون تومان اعتبار دیگر نیاز است و رایزنی برای تأمین این مبلغ در حال انجام است.
خانی لعلآبادی در پایان با اشاره به ضرورت اجرای طرح جامع مرمت این مجموعه تاریخی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسیها و برآوردهای فنی انجامشده توسط کارشناسان ادارهکل میراثفرهنگی، برای مرمت و بهسازی کامل دبیرستان تاریخی کزازی به ۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است و تأمین این منابع میتواند زمینه احیای کامل بنا را فراهم کند.
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