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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

۲ حادثه تصادف در کاشان ۶ نفر را راهی بیمارستان کرد

۲ حادثه تصادف در کاشان ۶ نفر را راهی بیمارستان کرد

کاشان - رئیس اورژانس کاشان گفت: دو حادثه تصادف در کاشان باعث مصدومیت شش نفر شد.

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع دو سانحه تصادف در محورهای مواصلاتی کاشان اظهار کرد: در اثر این دو اتفاق شش نفر مصدوم و برای ادامه روند درمان راهی بیمارستان شدند.

وی ابراز کرد: در نخستین حادثه برخورد KMC با گارد در محدوده مشکات باعث مصدومیت سه نفر شد.

رئیس اورژانس کاشان تصریح کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، کدهای عملیاتی اورژانس امیرکبیر و مشکات به محل اعزام شدند و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، هر سه مصدوم را برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل کردند.

وی افزود: در دومین سانحه تصادف بین دو دستگاه خودروی پراید در جاده مرق به برزک، سه نفر مصدوم شدند.

فرزندی پور گفت: پس از اعلام این حادثه، سه کد عملیاتی اورژانس از پایگاه‌های سادیان، برزک و الزهرا به محل حادثه اعزام شدند.

وی خاطرنشان کرد: مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس، به منظور ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 6916159

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