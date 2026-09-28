به گزارش خبرنگار مهر، جواد قانع مقدم عصر دوشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های گشت و کنترل عرصه‌های منابع طبیعی و محورهای مواصلاتی و با هدف مقابله با قاچاق چوب و محصولات فرعی جنگل، مأموران یگان حفاظت موفق به کشف و ضبط یک‌هزار و ۳۰۱ اصله انواع گرده‌کاتین، کله‌کاتین و گرده‌بینه از گونه توسکا شدند.

وی با بیان اینکه چوب‌آلات کشف‌شده در مجموع دارای حجمی بالغ بر ۴۹.۷ مترمکعب و ۳۶.۵ استر هیزم از متخلفان کشف و ضبط شد افزود: ارزش ریالی محموله کشف‌شده ۴ میلیارد و ۷۶ میلیون و ۶۸۰ هزار و ۱۲۰ ریال برآورد شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لاهیجان در ادامه اشاره داشت :این عملیات، با دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لاهیجان و با همکاری پلیس آگاهی و پاسگاه انتظامی لفمجان، متهمان دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی افزود: همچنین تمامی چوب‌آلات مکشوفه برای تشکیل پرونده و انجام مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لاهیجان منتقل شد.