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۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۹

کشف محموله بزرگ چوب‌آلات قاچاق در لاهیجان

کشف محموله بزرگ چوب‌آلات قاچاق در لاهیجان

لاهیجان- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لاهیجان از کشف و ضبط یک محموله بزرگ چوب‌آلات قاچاق در منطقه پشتاسرای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قانع مقدم عصر دوشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های گشت و کنترل عرصه‌های منابع طبیعی و محورهای مواصلاتی و با هدف مقابله با قاچاق چوب و محصولات فرعی جنگل، مأموران یگان حفاظت موفق به کشف و ضبط یک‌هزار و ۳۰۱ اصله انواع گرده‌کاتین، کله‌کاتین و گرده‌بینه از گونه توسکا شدند.

وی با بیان اینکه چوب‌آلات کشف‌شده در مجموع دارای حجمی بالغ بر ۴۹.۷ مترمکعب و ۳۶.۵ استر هیزم از متخلفان کشف و ضبط شد افزود: ارزش ریالی محموله کشف‌شده ۴ میلیارد و ۷۶ میلیون و ۶۸۰ هزار و ۱۲۰ ریال برآورد شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لاهیجان در ادامه اشاره داشت :این عملیات، با دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لاهیجان و با همکاری پلیس آگاهی و پاسگاه انتظامی لفمجان، متهمان دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی افزود: همچنین تمامی چوب‌آلات مکشوفه برای تشکیل پرونده و انجام مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لاهیجان منتقل شد.

کد مطلب 6961787

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