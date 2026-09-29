لایق خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان عملیات بازسازی و تعمیر آب‌بند تالاب هشیلان خبر داد و اظهار کرد: این سازه که در فصل بهار توسط برخی کشاورزان محلی تخریب شده بود، پس از پیگیری‌های انجام‌شده بار دیگر آماده ذخیره آب در تالاب شده است.

وی افزود: پس از اطلاع از تخریب آب‌بند، موضوع از طریق مراجع قضایی دنبال شد و همزمان رایزنی با افراد متخلف و بزرگان محلی برای حل مسئله و جلوگیری از تکرار این اقدام در دستور کار قرار گرفت.

خسروی ادامه داد: در جریان جلسات و گفت‌وگوهای انجام‌شده، متخلفان در محل پاسگاه انتظامی تعهد کتبی دادند که از تخریب مجدد آب‌بند خودداری کنند و زمینه برای بازسازی این سازه فراهم شد.

مسئول پناهگاه حیات‌وحش بیستون خاطرنشان کرد: پس از اخذ تعهدات لازم، عملیات تعمیر و بازسازی آب‌بند با مشارکت اهالی منطقه انجام شد و اکنون این سازه برای ذخیره آب در تالاب هشیلان آماده بهره‌برداری است.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از تالاب هشیلان تصریح کرد: مشارکت جوامع محلی در حفاظت و احیای زیست‌بوم‌های منطقه می‌تواند نقش مؤثری در صیانت از منابع طبیعی و تداوم حیات تالاب داشته باشد.

خسروی تأکید کرد: پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع این مشکل علاوه بر بازگرداندن آب‌بند به وضعیت قابل استفاده، زمینه همکاری بیشتر اهالی منطقه در حفاظت از زیست‌بوم تالاب هشیلان را نیز فراهم کرده است.