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۷ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۰

خسروی: آب‌بند تالاب هشیلان بازسازی و آماده ذخیره آب شد

خسروی: آب‌بند تالاب هشیلان بازسازی و آماده ذخیره آب شد

کرمانشاه - مسئول پناهگاه حیات‌وحش بیستون از بازسازی آب‌بند تالاب هشیلان پس از پیگیری قضایی و اخذ تعهد از متخلفان خبر داد.

لایق خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان عملیات بازسازی و تعمیر آب‌بند تالاب هشیلان خبر داد و اظهار کرد: این سازه که در فصل بهار توسط برخی کشاورزان محلی تخریب شده بود، پس از پیگیری‌های انجام‌شده بار دیگر آماده ذخیره آب در تالاب شده است.

وی افزود: پس از اطلاع از تخریب آب‌بند، موضوع از طریق مراجع قضایی دنبال شد و همزمان رایزنی با افراد متخلف و بزرگان محلی برای حل مسئله و جلوگیری از تکرار این اقدام در دستور کار قرار گرفت.

خسروی ادامه داد: در جریان جلسات و گفت‌وگوهای انجام‌شده، متخلفان در محل پاسگاه انتظامی تعهد کتبی دادند که از تخریب مجدد آب‌بند خودداری کنند و زمینه برای بازسازی این سازه فراهم شد.

مسئول پناهگاه حیات‌وحش بیستون خاطرنشان کرد: پس از اخذ تعهدات لازم، عملیات تعمیر و بازسازی آب‌بند با مشارکت اهالی منطقه انجام شد و اکنون این سازه برای ذخیره آب در تالاب هشیلان آماده بهره‌برداری است.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از تالاب هشیلان تصریح کرد: مشارکت جوامع محلی در حفاظت و احیای زیست‌بوم‌های منطقه می‌تواند نقش مؤثری در صیانت از منابع طبیعی و تداوم حیات تالاب داشته باشد.

خسروی تأکید کرد: پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع این مشکل علاوه بر بازگرداندن آب‌بند به وضعیت قابل استفاده، زمینه همکاری بیشتر اهالی منطقه در حفاظت از زیست‌بوم تالاب هشیلان را نیز فراهم کرده است.

کد مطلب 6962011

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