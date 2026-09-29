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۷ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۴

نظرسنجی: زلنسکی درباره گسترش فساد در اوکراین مسئول است

نظرسنجی: زلنسکی درباره گسترش فساد در اوکراین مسئول است

یک نظرسنجی جدید نشان داد که اکثریت اوکراینی‌ها، رئیس‌جمهوری این کشور را مسئول فساد در این کشور می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، بر اساس نظرسنجی انجام‌شده توسط مؤسسه بین‌المللی جامعه‌شناسی کی‌یف، ۷۲ درصد ساکنان اوکراین معتقدند که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور مسئول فساد در حلقه اطرافیانش است.

این نظرسنجی از ۱۲ تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، با مشارکت هزار و ۲ شهروند بزرگسال اوکراین در مناطق تحت کنترل دولت این کشور انجام شده است.

براساس این نظرسنجی، ۷۲ درصد مسئولیت زلنسکی را در قبال فاسد اطرافیانش پذیرفته‌اند، ۲۵ درصد چنین مسئولیتی را رد کرده و ۳ درصد پاسخ مشخصی نداشته‌اند.

نظرسنجی از طریق مصاحبه تلفنی رایانه‌ای (CATI) و بر اساس نمونه‌گیری تصادفی از شماره‌های تلفن همراه انجام شد و پس از آن، داده‌ها به‌صورت آماری وزن‌دهی شدند.

کد مطلب 6962013

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    نظرات

    • ترک اوغلی IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
      0 1
      پاسخ
      بنیانگذار است وسهام دار ارشد فساد.

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