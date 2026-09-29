  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۲

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

صعود مبینا فلاح به یک هشتم نهایی ریکرو بانوان

صعود مبینا فلاح به یک هشتم نهایی ریکرو بانوان

مبینا فلاح در ماده ریکرو بازی‌های آسیایی با برتری مقابل کمانداری از ژاپن به یک هشتم نهایی راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات ریکرو بازی‌های آسیایی و در بخش بانوان، مبینا فلاح در مرحله یک شانزدهم نهایی به مصاف کمانداری از ژاپن رفت و با نتیجه 6 بر 4 به پیروزی رسید و به دور یک هشتم نهایی صعود کرد.

مبینا فلاح درحالی به این پیروزی دست یافت که 4 بر صفر از حریفش عقب بود و با کامبکی دیدنی مقابل حریف سرسخت ژاپنی به برتری رسید.

فلاح در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف کمانداری از ژاپن می‌رود.

کد مطلب 6961972

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها