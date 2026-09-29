صعود مبینا فلاح به یک هشتم نهایی ریکرو بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات ریکرو بازیهای آسیایی و در بخش بانوان، مبینا فلاح در مرحله یک شانزدهم نهایی به مصاف کمانداری از ژاپن رفت و با نتیجه 6 بر 4 به پیروزی رسید و به دور یک هشتم نهایی صعود کرد.
مبینا فلاح درحالی به این پیروزی دست یافت که 4 بر صفر از حریفش عقب بود و با کامبکی دیدنی مقابل حریف سرسخت ژاپنی به برتری رسید.
فلاح در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف کمانداری از ژاپن میرود.
مبینا فلاح در ماده ریکرو بازیهای آسیایی با برتری مقابل کمانداری از ژاپن به یک هشتم نهایی راه یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات ریکرو بازیهای آسیایی و در بخش بانوان، مبینا فلاح در مرحله یک شانزدهم نهایی به مصاف کمانداری از ژاپن رفت و با نتیجه 6 بر 4 به پیروزی رسید و به دور یک هشتم نهایی صعود کرد.
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