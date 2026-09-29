صعود مبینا فلاح به یک هشتم نهایی ریکرو بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات ریکرو بازی‌های آسیایی و در بخش بانوان، مبینا فلاح در مرحله یک شانزدهم نهایی به مصاف کمانداری از ژاپن رفت و با نتیجه 6 بر 4 به پیروزی رسید و به دور یک هشتم نهایی صعود کرد.



مبینا فلاح درحالی به این پیروزی دست یافت که 4 بر صفر از حریفش عقب بود و با کامبکی دیدنی مقابل حریف سرسخت ژاپنی به برتری رسید.



فلاح در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف کمانداری از ژاپن می‌رود.