به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبه های نماز جمعه ایلام اظهار کرد: ضرورت دارد که انسان مسلمان، میان ادعای مسلمانی و عمل به فرامین الهی تفاوت قائل باشد. اگر ما پیرو و مجری فرمان‌های الهی باشیم، طبیعتاً می‌توانیم در برابر قدرت‌ها بایستیم و فاتح میدان باشیم.

وی بیان کرد: خدا را شکر، دشمن مستکبر یعنی آمریکا با همه توان و قدرت خود، در برابر مقاومت ملی ایران شکست خورده است. امروز همه تحلیلگران سیاسی و نظامی معترف‌ هستند که آمریکا در بن‌بست ایران گرفتار شده و راهی برای پیشبرد اهداف خود ندارد.

حجت الاسلام کریمی تبار ادامه داد: یکی از خطاهای راهبردی آمریکا این بود که تصور می‌کرد می‌تواند در مدتی کوتاه، جمهوری اسلامی را نابود کند و کشور ایران را به سرنوشتی که برای آن طراحی کرده بود، دچار سازد،ولی نتوانست.

وی بیان کرد. در مسائل نظامی و در برابر تهاجم دشمن باید همه احتمالات را بررسی کرد؛ یکی از احتمال‌ها نیز شکست دشمن است. اما آنان چنان در محاسبات خود دچار خطا شدند که امروز ابرقدرتی آمریکا و حیثیت رئیس‌جمهور آن زیر سؤال رفته است؛ تا جایی که مردم خودشان نیز علیه او اعتراض دارند و اقدامات آنان برای دنیا مشکل ایجاد کرده است.

امام جمعه ایلام تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران، بحمدالله، از توانمندی‌های فوق‌العاده‌ای برخوردار است. یکی از این توانمندی‌ها، وحدت ملت، قدرت ملی، انسجام، همدلی و تبعیت از رهبر و ولی‌فقیه است. این‌ها ظرفیت‌هایی است که خداوند متعال به ملت ما عطا کرده است.

حجت الاسلام کریمی تبار عنوان کرد: نتیجه این جنگ تا امروز این بوده که جمهوری اسلامی و ملت غیور ایران، قدرتمندتر و سربلندتر ظاهر شده‌اند و در مقابل، قدرت آمریکا رو به اضمحلال و فروپاشی است. این قدرت پوشالی در حال ذوب شدن است.

وی گفت: یکی از تحلیلگران اقتصاد سیاسی دنیا گفته است که جنگ ایران ثابت کرد ایالات متحده واقعاً یک «ببر کاغذی» است. آنان تا امروز نان هیاهو و تبلیغات خود را می‌خوردند؛ اما با چنین شیرمردان و شیرزنانی وارد جنگ نشده بودند تا بدانند جنگ واقعی یعنی چه.

وی گفت؛ برخی رسانه‌ها نیز نوشته‌اند ناتوانی آمریکا در حفظ امنیت تنگه هرمز و مسائل دیگر، به باقی‌مانده اعتبار جهانی این کشور آسیب جدی وارد خواهد کرد.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: رئیس‌جمهور آمریکا در سفری که به ترکیه داشت، برای ورود از هواپیما از کامیون انتقال غذا استفاده کرد. اگر آنان به توان خود اطمینان دارند، باید بتوانند دست‌کم برای چند دقیقه فضای فرودگاهی را کنترل کنند و با پیشرفته‌ترین هواپیماها تردد داشته باشند؛ اما خداوند می‌خواهد آنان را رسوا و مغلوب بودنشان را آشکار کند.

نباید فریب سخنان جذاب و وعده‌های آنان در مذاکرات را بخوریم

حجت الاسلام کریمی تبار اظهار کرد: دادستان سابق فدرال و ایالتی آمریکا نیز درباره این موضوع گفته است: اگر ترامپ با وجود در اختیار داشتن قدرتمندترین ارتش جهان، مجبور باشد در داخل کامیون حمل غذا پنهان شود، معنایش این است که در حال پیروز شدن نیست.

وی افزود: کنار این مسائل، ناوهای آنان با وجود برخورداری از نیروهای فراوان و امکانات فوق‌العاده که شاید در دنیا کم‌نظیر یا بی‌نظیر باشد، با مشکلات داخلی نیز مواجه‌ هستند.

وی اضافه کرد: بر اساس گزارش‌هایی که مطرح شده، کمبود مواد غذایی و مشکلاتی که برای نیروهای آنان ایجاد شده، زمینه درگیری میان سربازان را فراهم کرده و در یک مورد، هفت نفر کشته شدند. آنان که در کنترل نیروهای خود با چنین مشکلاتی روبه‌رو هستند، چگونه می‌خواهند با رزمندگان ما و ملت‌های مقاوم بجنگند؟

وی گفت: ما در شرایطی قرار داریم که باید خدا را شکر کنیم؛ خدا با ماست. نباید به دشمن فرصت دهیم که تجدید قوا کند. دشمنی که روزی ده‌ها ناو و تجهیزات خود را در اطراف ما مستقر کرده بود، امروز ناچار شده است بخشی از آن‌ها را دور کند و عقب ببرد

امام جمعه ایلام ادامه داد: نباید فریب سخنان جذاب و وعده‌های آنان در مذاکرات را بخوریم راه سختی در پیش داریم، اما ما می‌توانیم؛ زیرا خدا با ماست. باید در برابر دشمن کوتاهی نکنیم. دشمن ما را محاصره کرده و در هر جایی که بتوانیم، باید با قدرت در برابر او بایستیم.