وزش شدید باد و احتمال خیزش گردوخاک در زنجان

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی استان زنجان طی روزهای آینده اظهار کرد: آسمان استان امروز صاف است و از بعدازظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده خواهد شد.

وی از پیش‌بینی وزش باد شدید در استان خبر داد و افزود: با توجه به شدت وزش باد، احتمال خیزش گردوخاک محلی وجود دارد و توصیه می‌شود شهروندان تا حد امکان از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در زمان وزش باد شدید گفت: شهروندان از توقف و تردد در مجاورت سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی و درختان فرسوده خودداری کنند.

رحمان‌نیا همچنین درباره وضعیت دمایی استان بیان کرد: طی روزهای آینده تغییر محسوسی در دمای هوای استان پیش‌بینی نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: دمای فعلی شهر زنجان ۲۸ درجه سانتی‌گراد است که نسبت به روز گذشته، افزایش جزئی دما را نشان می‌دهد.