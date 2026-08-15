به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، دیزنی اولین جزئیات درباره «یخزده ۳» را منتشر و اعلام کرد مثل ۲ فیلم قبلی، این فیلم هم در حال و هوای شکرگزاری و ۲۴ نوامبر ۲۰۲۷ در سینماها اکران خواهد شد.
در سرزمین خیالی آرندل، قرار است بار دیگر صداپیشگان شامل کریستن بل در نقش آنا، ایدینا منزل در نقش السا، جاناتان گروف در نقش کریستوف و جاش گد در نقش اولاف بازی کنند.
هرچند داستان اصلی فیلم سوم هنوز مخفی نگه داشته شده، اما اکنون گفته شده آنا و کریستوف ازدواج میکنند، یک شخصیت شرور جدید وارد داستان میشود و اولاف هم از تنهایی درمیآید و با شخصیتی بهنام سامانتا آشنا میشود.
دیزنی پیش از این یک طرح مفهومی از «یخزده ۳» اثر بریتنی لی را در آگوست ۲۰۲۴ منتشر کرد که السا را سوار بر اسب سفید و آنا را سوار بر گوزن قهوهای نشان میداد.
بل هم سال پیش گفته بود تولید در حال انجام است، هرچند در آن زمان هیچ یک از موسیقیهای فیلم را نشنیده بود. وی این شایعه را که ۶۰ میلیون دلار برای بازی مجدد در نقش پرنسس آنا دریافت میکند، رد کرد ولی نگفت قرار است چقدر دستمزد بگیرد.
باب ایگر مدیرعامل سابق دیزنی هم فاش کرده بود که قسمت چهارم «یخزده» در حال ساخت است، هرچند در این مورد هم اطلاعات بیشتری منتشر نشد.
گفته شده کریستن اندرسون-لوپز و رابرت لوپز، زن و شوهری که ترانهسرایی ۲ فیلم اول را برعهده داشتند، موسیقی ۲ پروژه آینده را هم خواهند ساخت.
اولین «یخزده» سال ۲۰۱۳ به کارگردانی مشترک کریس باک و جنیفر لی، که نویسنده مشترک فیلمنامه هم بودند، اکران شد. «یخزده» با الهام از «ملکه برفی» اثر هانس کریستین اندرسن، در نهایت ۱.۳ میلیارد دلار در سراسر جهان فروش کرد و ۲ جایزه اسکار، از جمله بهترین انیمیشن بلند، را از آن خود کرد. باک و لی برای کارگردانی دنباله سال ۲۰۱۹ بازگشتند که ۱.۴۵ میلیارد دلار فروخت.
داستان فیلم نخست درباره آنا پرنسس آرندل است که با یخساز کریستوف، گوزن شمالی او اسون و آدمبرفی اولاف راهی سفر میشود تا خواهرش السا را پیدا کند، زیرا او به طور تصادفی با قدرتهای یخیاش پادشاهی آنها را در زمستان ابدی نگه داشته است. در نهایت السا متوجه میشود که عشق کلید کنترل قدرتهایش است و به زمستان پایان میدهد.
وقایع «یخزده ۲» که ۳ سال پس از فیلم نخست اتفاق میافتد، داستان خواهران آنا و السا در کنار یخفروش، گوزن شمالی و آدمبرفی را تصویر میکند که به جنگل جادویی افسونشده میروند تا منشأ قدرت جادویی السا را کشف کنند.
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