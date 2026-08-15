موسوی: آموزش مالیاتی راهکار کاهش جرائم و افزایش تمکین مؤدیان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب موسوی، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، آموزش مؤدیان را یکی از مهمترین راهکارهای کاهش جرائم مالیاتی و افزایش تمکین داوطلبانه دانست و از آمادگی ادارهکل امور مالیاتی شرق استان تهران برای برگزاری دورههای آموزشی ویژه اصناف و فعالان اقتصادی خبر داد.
موسوی در ادامه اظهار کرد: بسیاری از مؤدیانی که به ادارات مالیاتی مراجعه میکنند و مشمول جرائم شدهاند، اعلام میکنند از قوانین و تکالیف مالیاتی خود آگاهی کافی نداشتهاند.
وی با اشاره به ضرورت ارتقای آگاهی فعالان اقتصادی افزود: ادارهکل امور مالیاتی شرق استان تهران آمادگی دارد با همکاری اتحادیهها، مجامع صنفی و تشکلهای اقتصادی، دورههای آموزشی مورد نیاز را برای اعضای این مجموعهها برگزار کند.
مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران ادامه داد: در این دورهها، تکالیف قانونی، فرآیندهای مالیاتی، نحوه تسلیم اظهارنامه و پیامدهای ناشی از انجام ندادن تکالیف قانونی به صورت شفاف برای مؤدیان تشریح خواهد شد.
موسوی با تأکید بر نقش آموزش در ارتقای فرهنگ مالیاتی گفت: آموزش مسئولیتی دوطرفه است؛ از یک سو سازمان امور مالیاتی باید بسترهای لازم را برای آموزش مؤدیان فراهم کند و از سوی دیگر اصناف، تشکلها و صاحبان مشاغل نیز باید نسبت به قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود آگاهی لازم را کسب کنند.
وی خاطرنشان کرد: گسترش آموزشهای مالیاتی میتواند ضمن کاهش خطاهای ناشی از ناآگاهی، زمینه افزایش تمکین داوطلبانه، کاهش جرائم مالیاتی و تسهیل تعامل میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی را فراهم کند.
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