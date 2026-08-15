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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۹

۱۱ بنای غیرمجاز در سرخ‌رود قلع‌وقمع شد

۱۱ بنای غیرمجاز در سرخ‌رود قلع‌وقمع شد

محمودآباد - سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد از آزادسازی یک هزار و ۸۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی بخش سرخ‌رود خبر داد و گفت: ۱۱ بنای نیمه‌کاره غیرمجاز تخریب شد.

بهرام لطف‌اله‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این عملیات با دستور دادستان شهر سرخ‌رود و با هدف جلوگیری از تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی انجام شد.

وی افزود: در این اقدام، ۱۱ بنای نیمه‌کاره که در اراضی زراعی احداث شده بود، قلع‌وقمع و یک هزار و ۸۰۰ مترمربع از زمین‌های کشاورزی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز پاکسازی شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد ادامه داد: اجرای این حکم با مشارکت نیروهای انتظامی، کارشناسان مدیریت امور اراضی شهرستان و مرکز جهاد کشاورزی سرخ‌رود انجام گرفت و همکاری دستگاه‌های مسئول، زمینه اجرای سریع و قانونی عملیات را فراهم کرد.

لطف‌اله‌نیا با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی کشاورزی گفت: جلوگیری از تغییر کاربری این زمین‌ها، اقدامی در جهت حفظ ظرفیت تولید، حمایت از کشاورزان و تأمین امنیت غذایی است.

وی تصریح کرد: مدیریت جهاد کشاورزی با ساخت‌وسازهای غیرمجاز که موجب از بین رفتن اراضی حاصلخیز شود، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6917319

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