به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با اشاره به مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی اظهار کرد: صندوقهای سرمایهگذاری ارزی با هدف جذب منابع ارزی خرد در دسترس عموم مردم و هدایت این منابع به سمت تأمین مالی پروژههای مولد اقتصادی ایجاد میشوند.
وی افزود: راهاندازی این صندوقها در راستای توسعه ابزارهای مالی ارزی، تعمیق بازارهای مالی و فراهمسازی بسترهای جدید برای مشارکت مردم در سرمایهگذاریهای ارزی صورت میگیرد.
رئیسکل بانک مرکزی تأکید کرد: صندوقهای سرمایهگذاری ارزی بهصورت همزمان تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خواهند کرد و سازوکارهای لازم برای حفظ شفافیت، انتظامبخشی و صیانت از حقوق سرمایهگذاران در فعالیت آنها پیشبینی شده است.
همتی ادامه داد: در حال حاضر، دو بانک بزرگ کشور در مراحل نهایی اخذ مجوز تأسیس صندوق سرمایهگذاری ارزی قرار دارند و پیشبینی میشود یکی از این صندوقها، پس از تکمیل فرآیندهای قانونی و اخذ مجوزهای لازم، تا پایان شهریورماه فعالیت خود را آغاز کند.
وی همچنین اعلام کرد: تاکنون هشت بانک درخواست تأسیس صندوق سرمایهگذاری ارزی را به بانک مرکزی ارائه کردهاند که درخواستها مطابق ضوابط و مقررات مربوط در دست بررسی است.
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