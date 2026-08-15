دومین باند سارقان غیربومی در تور پلیس آگاهی مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت طلاجات از منازل شهروندان در نقاط مختلف استان با شیوه و شگرد مشابه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان مازندران قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات میدانی، بررسی پرونده‌های مشابه و رصد تحرکات مجرمان، موفق شدند اعضای یک باند حرفه‌ای سارقان غیربومی را شناسایی کنند که ساکن مناطق جنوبی کشور بوده و به صورت در حال حرکت وارد مازندران می‌شدند و در شهرستان‌های مختلف استان اقدام به سرقت می‌کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران تصریح کرد: اعضای این باند پس از ورود به مناطق مختلف استان، با شناسایی منازل مورد نظر و در فرصت مناسب اقدام به سرقت طلاجات و اموال باارزش شهروندان کرده و پس از ارتکاب سرقت، بلافاصله محل را ترک می‌کردند تا ردی از خود برجای نگذارند.

سرهنگ کارآگاه خورشاد ادامه داد: با تکمیل تحقیقات تخصصی و هماهنگی قضایی، ۴ عضو این باند دستگیر شدند که در تحقیقات فنی به ۹ فقره سرقت اعتراف کردند و ارزش طلاجات سرقت‌شده ۱۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: بررسی سوابق متهمان نشان داد اعضای این باند دارای سوابق متعدد کیفری از جمله جرایم خشن و سرقت‌های مسلحانه بوده و با وجود سوابق مجرمانه، فعالیت خود را در قالب یک باند حرفه‌ای و با جابه‌جایی مستمر در مناطق مختلف ادامه می‌دادند.