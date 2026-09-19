به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سامع خورشاد با اشاره به برگزاری این پویش همزمان با هفته فراجا اظهار کرد: «کارآگاهان کوچک» با محوریت پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران و با مشارکت مجموعه‌ای از دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای استان برگزار می‌شود.

وی افزود: معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران، فضای مجازی سپاه کربلای استان، صدا و سیمای مرکز مازندران، اداره کل آموزش و پرورش، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از جمله مجموعه‌های مشارکت‌کننده در اجرای این برنامه هستند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران با بیان اینکه این پویش با شعار «هر کودک یک کارآگاه، هر خانه یک پرونده امن» برگزار می‌شود، گفت: کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۴ سال می‌توانند آثار خود را در سه بخش نقاشی، عکس‌نوشته و کلیپ کوتاه ۳۰ تا ۶۰ ثانیه‌ای ارائه کنند.

سرهنگ خورشاد ادامه داد: در بخش نقاشی موضوعاتی همچون «اگر من کارآگاه بودم»، «پلیس آگاهی و کودک»، «شهر امن»، «شماره ۱۱۰ برای مواقع خطر»، «قانون‌مداری از کودکی» و «پلیس مهربان، حامی کودکان» در نظر گرفته شده است.

وی درباره موضوعات بخش عکس‌نوشته نیز بیان کرد: کودکان می‌توانند با محورهایی مانند «پلیس آگاهی، دوست کودکان»، «با مدرک قضاوت کن، نه با حدس»، «اطلاعات شخصی را به غریبه نده»، «شماره ۱۱۰ را فقط برای مواقع خطر به کار ببر»، «اگر چیزی گم شد، به بزرگ‌تر امین بگو»، «کارآگاه کوچک، شهر امن» و «نه به اطلاعات شخصی در فضای مجازی» در این بخش شرکت کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران افزود: در بخش کلیپ کوتاه نیز موضوعاتی از جمله اجرای نقش یک کارآگاه کوچک، حل یک پرونده خیالی و آموزش نحوه تماس با سامانه ۱۱۰ پیش‌بینی شده است.

سرهنگ خورشاد هدف از اجرای این پویش را استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کودکان و نوجوانان برای انتقال مفاهیم مرتبط با امنیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و گفت: آشنایی کودکان با اصول ایمنی، نحوه رفتار در موقعیت‌های خطر و اهمیت حفظ اطلاعات شخصی از جمله محورهای آموزشی این برنامه است.