دستگیری ۲ متهم به قتل پیرمرد مازندرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره قتل در یکی از شهرهای نوار ساحلی استان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی کارآگاهان نشان داد دو متهم جوان با طراحی نقشه‌ای برای سرقت خودرو، اقدام به اجرای نقشه خود کرده بودند؛ به‌طوری که یکی از متهمان با عنوان مسافر سوار خودرو مقتول شده و متهم دیگر نیز با یک دستگاه خودرو، وی را تعقیب می‌کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران تصریح کرد: راننده ۶۵ ساله در برابر نقشه سارقان مقاومت کرده که متهمان در جریان این درگیری مرتکب قتل شده و پس از آن قصد سرقت خودرو و فرار از محل را داشتند.

سرهنگ خورشاد خاطرنشان کرد: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات میدانی و بررسی‌های تخصصی، هویت متهمان را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی، در عملیاتی منسجم هر دو نفر را دستگیر کردند.

وی ادامه داد: متهمان در تحقیقات پلیسی به ارتکاب قتل و انگیزه سرقت خودرو اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.