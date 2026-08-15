رکب بازی مرکب به لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان در چارچوب نخستین هفته از بیست و ششمین دوره لیگ برتر شامگاه شنبه ۲۳ مرداد در ورزشگاه فولادشهر برگزار شد.

در نیمه نخست دو تیم به محک یکدیگر پرداختند و با توجه به عدم شناخت بازی ریسکی‌ای به نمایش نگذاشتند؛ در نهایت این نیمه با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

در ۴۵ دقیقه دوم دو تیم بازی شجاعانه‌تری به نمایش گذاشتند اما باز هم توپی از خط دروازه‌ها نگذشت تا نخستین بازی بدون گل فصل در ورزشگاه فولادشهر ثبت شود.

سعید کریمی، سیدمحمد حسینی، علی شجاعی، علی آزادمنش، رحمان جعفری(محمد علی خالدی)، جلال‌الدین علی محمدی، داود نوشی صوفیانی، امیرحسین رنگرزجدی، نیما انتظاری، بهنام تیموریان(هادی غیبی‌پور)، محمود قائدرحمتی(امین جهان‌کهن) شاگردان عبدالله ویسی در تیم ذوب‌آهن بودند.

ابوالفضل رزاق‌پور، ساسان انصاری، امین ساعدی، مهرداد محمدی، احسان محروقی(ابوالفضلزاده عطار)، فرشاد احمدزاده، یوسف مزرعه، سیدمحمد قریشی، محمدرضا کشاورزی(قاسم لطیفی)، امیرحسین جولانی و حامد لک شاگردان حمید مطهری در تیم فولاد خوزستان بودند.

اخطار:

بهنام تیموریان از ذوب‌آهن - امین ساعدی از فولاد خوزستان