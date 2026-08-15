  1. استانها
  2. اصفهان
۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۵

رکب بازی مرکب به لیگ برتر

رکب بازی مرکب به لیگ برتر

اصفهان -تیم فوتبال ذوب‌آهن در نخستین دیدار فصل جدید لیگ برتر مقابل فولاد خوزستان به تساوی دست یافت تا نخستین بازی بدون گل فصل در فولادشهر ثبت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان در چارچوب نخستین هفته از بیست و ششمین دوره لیگ برتر شامگاه شنبه ۲۳ مرداد در ورزشگاه فولادشهر برگزار شد.

در نیمه نخست دو تیم به محک یکدیگر پرداختند و با توجه به عدم شناخت بازی ریسکی‌ای به نمایش نگذاشتند؛ در نهایت این نیمه با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

در ۴۵ دقیقه دوم دو تیم بازی شجاعانه‌تری به نمایش گذاشتند اما باز هم توپی از خط دروازه‌ها نگذشت تا نخستین بازی بدون گل فصل در ورزشگاه فولادشهر ثبت شود.

سعید کریمی، سیدمحمد حسینی، علی شجاعی، علی آزادمنش، رحمان جعفری(محمد علی خالدی)، جلال‌الدین علی محمدی، داود نوشی صوفیانی، امیرحسین رنگرزجدی، نیما انتظاری، بهنام تیموریان(هادی غیبی‌پور)، محمود قائدرحمتی(امین جهان‌کهن) شاگردان عبدالله ویسی در تیم ذوب‌آهن بودند.

ابوالفضل رزاق‌پور، ساسان انصاری، امین ساعدی، مهرداد محمدی، احسان محروقی(ابوالفضلزاده عطار)، فرشاد احمدزاده، یوسف مزرعه، سیدمحمد قریشی، محمدرضا کشاورزی(قاسم لطیفی)، امیرحسین جولانی و حامد لک شاگردان حمید مطهری در تیم فولاد خوزستان بودند.

اخطار:
بهنام تیموریان از ذوب‌آهن - امین ساعدی از فولاد خوزستان

کد مطلب 6917538

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه