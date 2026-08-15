به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سهام صالحی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: متهمان با ایجاد تبلیغات فریبنده در فضای مجازی با عناوینی همچون «سرمایهگذاری پربازده» و «استخدام»، افراد را فریب داده و با دریافت مدارک هویتی و دسترسی به اطلاعات بانکی آنان، از حسابهای بانکی برای انجام تراکنشهای غیرقانونی در بستر معاملات ارز دیجیتال استفاده میکردند.
وی افزود: این افراد با استفاده از کارتهای بانکی افراد فریبخورده، وجوه مسروقه را به ارزهای دیجیتال تبدیل کرده و از این طریق تلاش میکردند ردپای خود را در نظام بانکی کشور پنهان کنند.
فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در پی این اقدامات، علاوه بر تخلیه حسابهای مالباختگان، صاحبان اصلی کارتهای بانکی نیز به عنوان متهم درگیر پروندههای قضایی سنگین شده بودند.
سردار صالحی تصریح کرد: موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت و مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، رصد فعالیتهای مجرمانه و با هماهنگی مرجع قضایی، موفق به شناسایی و دستگیری اعضای این باند کلاهبرداری شدند.
وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان در برابر تبلیغات فریبنده فضای مجازی گفت: هرگونه اجاره کارت بانکی یا در اختیار قرار دادن اطلاعات هویتی و بانکی به دیگران، میتواند تبعات قانونی داشته باشد و مسئولیت تراکنشهای انجامشده با کارت بانکی بر عهده صاحب آن است.
فرمانده انتظامی استان اضافه کرد: ادعای بیاطلاعی از ماهیت فعالیتهای مجرمانه، لزوماً رافع مسئولیت کیفری صاحب حساب یا کارت بانکی نخواهد بود و شهروندان باید از واگذاری کارت، حساب و اطلاعات بانکی خود به دیگران خودداری کنند.
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