به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا توسلی، شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار، با تبریک این روز به فعالان رسانهای، اظهار کرد: خبرنگاری حرفهای مسئولانه و اثرگذار است و اصحاب رسانه با حضور میدانی و ارتباط مستقیم با مردم، میتوانند مسائل و مشکلات جامعه را به مسئولان منتقل کرده و زمینه پیگیری و رفع آنها را فراهم کنند.
وی افزود: رسانهها علاوه بر اطلاعرسانی درباره عملکرد دستگاههای اجرایی، نقش مهمی در مطالبهگری، افزایش آگاهی عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی دارند و انعکاس دقیق و منصفانه اخبار میتواند به تصمیمگیری بهتر مدیران کمک کند.
فرماندار خوانسار در ادامه با اشاره به تشریح پروژههای حوزه آب شهرستان، اظهار کرد: پروژه لولهگذاری و انتقال آب شرب روستای خمپیچ به طول ۹ کیلومتر در حال اجراست و پیشبینی میشود تا آبانماه به بهرهبرداری برسد. با اجرای این طرح، روستا به شبکه آب تصفیهشده شهر متصل خواهد شد و در کنار آن از منابع فعلی آب روستا نیز استفاده میشود.
وی همچنین از اجرای خط انتقال آب شرب روستای رحمتآباد خبر داد و افزود: این پروژه در ادامه به روستاهای دُر، تیکن و شورچه نیز خدماترسانی خواهد کرد. در حال حاضر حدود ۱۵ کیلومتر از خط انتقال آب به سمت رحمتآباد در حال اجراست و تلاش میشود تا پایان سال این پروژه تکمیل شود.
فرماندار خوانسار خاطرنشان کرد: علاوه بر اجرای خط انتقال، برخی زیرساختهای جانبی از جمله حوضچهها، ایستگاههای پمپاژ و تأسیسات مورد نیاز نیز باید طراحی و اجرا شود تا شبکه جدید بتواند پاسخگوی نیاز روستاهای تحت پوشش باشد.
توسلی گفت: تلاش ما این است که تا پایان سال خط انتقال آب شرب روستای رحمتآباد تکمیل و آب پایدار به این روستا و مناطق تحت پوشش آن منتقل شود.
وی افزود: روستای صفادشت که پیش از این آبرسانی به آن از طریق تانکر انجام میشد، در روزهای اخیر به شبکه آب شرب متصل شده و عملاً از آب تصفیهخانه استفاده میکند.
فرماندار خوانسار با بیان اینکه اجرای خط انتقال آب به سمت رحمتآباد با جدیت دنبال میشود، گفت: هدفگذاری ما این است که تا پایان سال آب شرب به این روستا برسد. مردم این منطقه سالها با مشکل کمآبی و خشکسالی مواجه بودهاند و استحقاق برخورداری از آب پایدار را دارند.
توسلی همچنین از اجرای حدود ۱۰ کیلومتر فیبر نوری در روستای رحمتآباد خبر داد و اظهار کرد: بخشی از شبکه باقی مانده که در حال پیگیری برای تکمیل آن هستیم. پیش از این بخشی از فیبرها بهصورت هوایی اجرا شده بود که در برابر عوامل طبیعی، بارندگی و حتی آسیب پرندگان دچار مشکل میشد اما با اجرای شبکه جدید، پایداری ارتباطات افزایش خواهد یافت.
وی در ادامه به پروژههای روستای رحمتآباد اشاره کرد و گفت: زمین چمن این روستا با مشارکت خیرین، دهیاری، بنیاد مسکن و بنیاد برکت در حال اجراست. پیش از این هیچ زمین چمن ورزشی در رحمتآباد وجود نداشت اما اکنون این پروژه در فضای پارک روستا در حال تکمیل است و امیدواریم هرچه زودتر در اختیار جوانان و ورزشکاران قرار گیرد.
فرماندار خوانسار درباره جاده رحمتآباد به روستای دُر نیز اظهار کرد: این مسیر حدود ۱۱ کیلومتر طول دارد که تنها سه و نیم کیلومتر آن آسفالت بوده و بخشی از همان مسیر نیز دچار فرسودگی شده است. عملیات زیرسازی مسیر از محدوده حاجبلاغ تا روستای دُر در حال انجام است و برای اجرای این پروژه تاکنون حدود ۴۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
توسلی با اشاره به اهمیت این مسیر در ارائه خدمات امدادی و درمانی گفت: فاصله فعلی برخی روستاها تا مراکز خدماتی و اورژانس دُر حدود ۴۵ کیلومتر است و در شرایط اضطراری، دسترسی به خدمات زمان زیادی میبرد. با تکمیل این جاده، زمان دسترسی اورژانس به مناطق روستایی به شکل قابل توجهی کاهش خواهد یافت و خدماترسانی با سرعت بیشتری انجام میشود.
وی در ادامه از پیشرفت پروژه سالن ورزشی روستای دوشخراط خبر داد و گفت: این پروژه حدود ۱۵ سال نیمهتمام باقی مانده بود اما از سال گذشته عملیات اجرایی آن از سر گرفته شد و اکنون سقف، دیوارها و بخش عمده سازه تکمیل شده است.
فرماندار خوانسار افزود: برای تکمیل این سالن ورزشی، با همکاری اداره کل ورزش و جوانان و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، ۶ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و پیشبینی میشود با مجموع اعتبار حدود ۱۲ میلیارد تومان، این پروژه امسال به بهرهبرداری برسد.
وی همچنین به تکمیل زمین ورزشی روستای دوشخراط اشاره کرد و گفت: این پروژه با همکاری دهیاری اجرا و تکمیل شده و اکنون در اختیار جوانان و نوجوانان روستا قرار دارد تا از امکانات ورزشی مناسب بهرهمند شوند.
توسلی در ادامه به پروژه تصفیهخانه آب شرب شهرستان اشاره کرد و گفت: تاکنون حدود ۲۵۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده و برآورد کلی آن به حدود ۷۰۰ میلیارد تومان میرسد.
فرماندار خوانسار تصریح کرد: اگرچه امکان بهرهبرداری از تصفیهخانه در شرایط فعلی وجود دارد، اما به دلیل اینکه با افتتاح رسمی پروژه ردیف اعتباری آن قطع میشود، تصمیم بر این است که پس از تکمیل تمامی بخشها از جمله ساختمانهای جانبی، آزمایشگاهها و سایر تأسیسات مورد نیاز، بهرهبرداری رسمی انجام شود تا پروژه با کمبود اعتبار در مراحل تکمیلی مواجه نشود.
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