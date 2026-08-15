تمهیدات بازگشایی مطلوب مدارس در خوزستان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده شامگاه امروز شنبه در جلسه هماهنگی فرمانداران با حضور مسئولان آموزشوپرورش، خیران مدرسهساز همچنین فرمانداران شهرستانها اظهار کرد: این نشست به منظور هماهنگی همچنین مرور اقدامات ضروری برای بازگشایی مدارس تشکیل شد.
وی افزود: امیدواریم با نشاط همچنین آمادگی کامل به استقبال سال تحصیلی جدید برویم و دانشآموزان بتوانند در فضایی مناسب، وارد مرحله جدیدی از مسیر آموزشی خود شوند.
استاندار خوزستان با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی تصریح کرد: مباحث مرتبط با مأموریتهای خطیر فرمانداران همچنین اقدامات آنان در راستای رفاه حال مردم در گستره استان، همواره مورد توجه است. هماهنگیهای اجرایی در زمینههای مختلف، ضرورتی اجتنابناپذیر به شمار میرود.
موالیزاده بیان کرد: آموزشوپرورش به عنوان دستگاه متولی اصلی، نقش محوری در فرآیند بازگشایی مدارس دارد. همکاری خیرین مدرسهساز در تأمین زیرساختهای آموزشی نیز از ظرفیتهای ارزشمند استان محسوب میشود.
وی با اشاره به نقش فرمانداران در مدیریت همچنین نظارت بر فرآیندهای اجرایی اظهار کرد: فرمانداران به عنوان عالیترین مقام اجرایی شهرستانها، مسئولیت هماهنگی دستگاههای محلی همچنین رفع موانع موجود را بر عهده دارند. انتظار میرود با برنامهریزی دقیق، زمینههای لازم برای آغاز سال تحصیلی با کیفیت مطلوب فراهم شود.
استاندار خوزستان تأکید کرد: تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند با تعامل همچنین همکاری مؤثر، نسبت به رفع نیازهای آموزشی، عمرانی همچنین خدماتی مدارس اقدام کنند و با استفاده از ظرفیتهای موجود، محیطی امن همچنین پویا برای تحصیل دانشآموزان فراهم آورند.
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