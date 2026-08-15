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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸

خبرنگاران روایت‌گران حقیقت و روشنگران افکار عمومی هستند

خبرنگاران روایت‌گران حقیقت و روشنگران افکار عمومی هستند

خوانسار -فرمانده سپاه خوانسار با تأکید بر نقش تأثیرگذار رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی جامعه گفت: خبرنگاران و اصحاب رسانه با روایت صحیح واقعیت‌ها، نقش مهمی در روشن‌سازی افکار عمومی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ روح‌الله اکبری شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار، ضمن قدردانی از تلاش خبرنگاران اظهار کرد: در شرایط کنونی کشور، رسانه‌ها نقش مهمی در انعکاس خدمات نظام، ایجاد انسجام اجتماعی و اطلاع‌رسانی صحیح به مردم بر عهده دارند و از این رو لازم است از زحمات فعالان رسانه‌ای قدردانی شود.

وی با تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر افزود: نامگذاری روز خبرنگار به مناسبت شهادت شهید محمود صارمی، نشان‌دهنده جایگاه ارزشمند و اثرگذار خبرنگاران در جامعه است و یادآور مسئولیت خطیر این قشر در انتقال حقیقت به افکار عمومی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در زندگی امروز گفت: امروزه ارتباطات و رسانه‌ها به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی مردم تبدیل شده‌اند و بخش مهمی از آگاهی، تصمیم‌گیری و تحلیل رویدادهای اجتماعی و سیاسی از طریق رسانه‌ها شکل می‌گیرد.

اکبری ادامه داد: رسالت خبرنگاران تنها انتشار خبر نیست، بلکه ارائه اخبار صحیح، دقیق و واقعی به مخاطبان است؛ چرا که انتشار یک خبر درست می‌تواند زمینه‌ساز آگاهی و رشد جامعه شود و در مقابل، انتشار اخبار نادرست پیامدهای منفی گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها در تحولات جهانی خاطرنشان کرد: بسیاری از واقعیت‌هایی که امروز افکار عمومی جهان نسبت به آن آگاه شده‌اند، نتیجه فعالیت خبرنگاران و رسانه‌هایی است که تلاش کرده‌اند روایت صحیح وقایع را به مردم منتقل کنند.

وی با اشاره به برخی تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی افزود: برخی رخدادها موجب شد افکار عمومی جهان نسبت به واقعیت‌های موجود آگاه‌تر شوند و این مسئله نشان‌دهنده اهمیت رسانه‌ها در انتقال صحیح اخبار و واقعیت‌ها است.

وی تأکید کرد: اگر روایت درست از یک رویداد به مردم ارائه نشود، دیگران روایت خود را جایگزین خواهند کرد و این مسئله می‌تواند موجب تحریف واقعیت‌ها شود. از این رو خبرنگاران باید با دقت، صداقت و مسئولیت‌پذیری در مسیر اطلاع‌رسانی گام بردارند.

اکبری خطاب به اصحاب رسانه اظهار کرد: در فعالیت رسانه‌ای باید بیش از هر چیز به حقیقت و منافع عمومی توجه شود و دغدغه اصلی خبرنگاران، انتشار واقعیت‌ها و آگاهی‌بخشی به جامعه باشد، نه صرفاً افزایش مخاطب یا دنبال‌کننده.

با اشاره به نقش مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی اظهار کرد: در دوران جنگ و مقابله با تهدیدات، حضور میدانی مردم در خیابان‌ها و عرصه‌های اجتماعی، خط مقدم محسوب می‌شود و این موضوع تنها یک تعارف نیست، بلکه واقعیتی است که در میدان مشاهده می‌شود.

فرمانده سپاه خوانسار افزود: پشتوانه هر نیروی نظامی اعم از نیروهای زمینی، دریایی و هوافضا، مردم هستند و زمانی که رزمندگان شاهد حضور پرشور، باانگیزه و بصیرت مردم در صحنه باشند، روحیه و انگیزه بیشتری برای انجام مأموریت‌های خود پیدا می‌کنند.

وی با بیان اینکه مردم با وجود مشکلات اقتصادی، تورم و سختی‌های معیشتی همچنان در صحنه حضور دارند، تصریح کرد: این حضور نشان می‌دهد که مردم پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و همین مسئله بزرگ‌ترین سرمایه و پشتوانه برای نیروهای مسلح کشور است.

اکبری ادامه داد: امروز دشمنان انقلاب اسلامی نیز اذعان دارند که تقابل موجود، تقابلی بر سر موجودیت و هویت انقلاب اسلامی است و به همین دلیل باید با هوشیاری و ایستادگی در میدان حاضر بود.

وی با تأکید بر اهمیت حضور اقشار مختلف جامعه در عرصه‌های اجتماعی و انقلابی خاطرنشان کرد: هیئات مذهبی، مداحان، ذاکران اهل‌بیت (ع)، مجموعه‌های اداری و اقشار مختلف مردم نقش مهمی در تبیین و حمایت از ارزش‌های انقلاب دارند و حضور آنان در میدان، نشانه بصیرت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

فرمانده سپاه خوانسار در بخش دیگری از سخنان خود به مأموریت‌های سپاه پاسداران اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، سپاه پاسداران مأمور حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی است و این دستاوردها تنها به حوزه نظامی محدود نمی‌شود، بلکه حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و تربیت نسل جوان را نیز شامل می‌شود.

وی افزود: هرجا که حفظ و صیانت از دستاوردهای انقلاب نیاز باشد، سپاه و بسیج حضور خواهند داشت و این حضور را از افتخارات خود می‌دانند.

کد مطلب 6917645

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