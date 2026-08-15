به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ روح‌الله اکبری شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار، ضمن قدردانی از تلاش خبرنگاران اظهار کرد: در شرایط کنونی کشور، رسانه‌ها نقش مهمی در انعکاس خدمات نظام، ایجاد انسجام اجتماعی و اطلاع‌رسانی صحیح به مردم بر عهده دارند و از این رو لازم است از زحمات فعالان رسانه‌ای قدردانی شود.

وی با تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر افزود: نامگذاری روز خبرنگار به مناسبت شهادت شهید محمود صارمی، نشان‌دهنده جایگاه ارزشمند و اثرگذار خبرنگاران در جامعه است و یادآور مسئولیت خطیر این قشر در انتقال حقیقت به افکار عمومی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در زندگی امروز گفت: امروزه ارتباطات و رسانه‌ها به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی مردم تبدیل شده‌اند و بخش مهمی از آگاهی، تصمیم‌گیری و تحلیل رویدادهای اجتماعی و سیاسی از طریق رسانه‌ها شکل می‌گیرد.

اکبری ادامه داد: رسالت خبرنگاران تنها انتشار خبر نیست، بلکه ارائه اخبار صحیح، دقیق و واقعی به مخاطبان است؛ چرا که انتشار یک خبر درست می‌تواند زمینه‌ساز آگاهی و رشد جامعه شود و در مقابل، انتشار اخبار نادرست پیامدهای منفی گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها در تحولات جهانی خاطرنشان کرد: بسیاری از واقعیت‌هایی که امروز افکار عمومی جهان نسبت به آن آگاه شده‌اند، نتیجه فعالیت خبرنگاران و رسانه‌هایی است که تلاش کرده‌اند روایت صحیح وقایع را به مردم منتقل کنند.

وی با اشاره به برخی تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی افزود: برخی رخدادها موجب شد افکار عمومی جهان نسبت به واقعیت‌های موجود آگاه‌تر شوند و این مسئله نشان‌دهنده اهمیت رسانه‌ها در انتقال صحیح اخبار و واقعیت‌ها است.

وی تأکید کرد: اگر روایت درست از یک رویداد به مردم ارائه نشود، دیگران روایت خود را جایگزین خواهند کرد و این مسئله می‌تواند موجب تحریف واقعیت‌ها شود. از این رو خبرنگاران باید با دقت، صداقت و مسئولیت‌پذیری در مسیر اطلاع‌رسانی گام بردارند.

اکبری خطاب به اصحاب رسانه اظهار کرد: در فعالیت رسانه‌ای باید بیش از هر چیز به حقیقت و منافع عمومی توجه شود و دغدغه اصلی خبرنگاران، انتشار واقعیت‌ها و آگاهی‌بخشی به جامعه باشد، نه صرفاً افزایش مخاطب یا دنبال‌کننده.

با اشاره به نقش مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی اظهار کرد: در دوران جنگ و مقابله با تهدیدات، حضور میدانی مردم در خیابان‌ها و عرصه‌های اجتماعی، خط مقدم محسوب می‌شود و این موضوع تنها یک تعارف نیست، بلکه واقعیتی است که در میدان مشاهده می‌شود.

فرمانده سپاه خوانسار افزود: پشتوانه هر نیروی نظامی اعم از نیروهای زمینی، دریایی و هوافضا، مردم هستند و زمانی که رزمندگان شاهد حضور پرشور، باانگیزه و بصیرت مردم در صحنه باشند، روحیه و انگیزه بیشتری برای انجام مأموریت‌های خود پیدا می‌کنند.

وی با بیان اینکه مردم با وجود مشکلات اقتصادی، تورم و سختی‌های معیشتی همچنان در صحنه حضور دارند، تصریح کرد: این حضور نشان می‌دهد که مردم پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و همین مسئله بزرگ‌ترین سرمایه و پشتوانه برای نیروهای مسلح کشور است.

اکبری ادامه داد: امروز دشمنان انقلاب اسلامی نیز اذعان دارند که تقابل موجود، تقابلی بر سر موجودیت و هویت انقلاب اسلامی است و به همین دلیل باید با هوشیاری و ایستادگی در میدان حاضر بود.

وی با تأکید بر اهمیت حضور اقشار مختلف جامعه در عرصه‌های اجتماعی و انقلابی خاطرنشان کرد: هیئات مذهبی، مداحان، ذاکران اهل‌بیت (ع)، مجموعه‌های اداری و اقشار مختلف مردم نقش مهمی در تبیین و حمایت از ارزش‌های انقلاب دارند و حضور آنان در میدان، نشانه بصیرت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

فرمانده سپاه خوانسار در بخش دیگری از سخنان خود به مأموریت‌های سپاه پاسداران اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، سپاه پاسداران مأمور حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی است و این دستاوردها تنها به حوزه نظامی محدود نمی‌شود، بلکه حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و تربیت نسل جوان را نیز شامل می‌شود.

وی افزود: هرجا که حفظ و صیانت از دستاوردهای انقلاب نیاز باشد، سپاه و بسیج حضور خواهند داشت و این حضور را از افتخارات خود می‌دانند.