به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی پس از شکست شمس‌آذر قزوین برابر پرسپولیس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شروع خوبی داشتیم، اما روی یک توپ برگشتی از سمت راست زمین، بازیکنان ما دچار اشتباه شدند و پوشش لازم را انجام ندادند و همان توپ تبدیل به گل شد.



وی افزود: گل دوم نیز روی اشتباه خودمان به ثمر رسید. بازیکن ما صاحب توپ بود اما به دلیل تصور اینکه روی او خطا شده، در نگه داشتن توپ تعلل کرد و همین موضوع باعث شد توپ را از دست بدهیم.



سرمربی شمس‌آذر ادامه داد: با این حال، در نیمه دوم شرایط کاملاً متفاوت بود و توانستیم فوتبال بهتری ارائه کنیم. روی ضربات ایستگاهی و فرارهای میلاد سورگی و منزوی نیز موقعیت‌هایی داشتیم که می‌توانستیم به گل برسیم.



رضایی با اشاره به تجربه و کیفیت بالاتر پرسپولیس گفت: شروع فصل مقابل تیمی مانند پرسپولیس واقعاً کار را سخت می‌کند. آنها بازیکنان باتجربه و باکیفیتی در اختیار دارند و طبیعی است بازیکنان جوان ما برای رسیدن به سطح چنین بازیکنانی به زمان نیاز داشته باشند.



وی تأکید کرد: از بازیکنانم انتظار دارم روزبه‌روز بهتر شوند. این تیم جوان است و باید روی آنها کار کنیم. امیدوارم هواداران و اصحاب رسانه همچنان از این جوانان حمایت کنند؛ چرا که دلگرمی ما همین حمایت‌هاست.



سرمربی شمس‌آذر با اشاره به فشردگی مسابقات لیگ برتر گفت: این لیگ یک ماراتن ۳۴ هفته‌ای است و ما باید خیلی سریع بازیکنان را ریکاوری کنیم. تنها چهار روز دیگر باید در اهواز مقابل فولاد بازی کنیم و امیدواریم بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان خودمان را آماده این مسابقه کنیم.



رضایی خاطرنشان کرد: حتی بهترین تیم‌های اروپایی هم وقتی در فاصله هشت روز سه مسابقه انجام می‌دهند، با سختی مواجه می‌شوند؛ ما نیز با توجه به امکانات و شرایط موجود باید خودمان را با این برنامه وفق دهیم.



وی با اشاره به عملکرد شمس‌آذر در نیمه دوم دیدار برابر پرسپولیس گفت: امروز بازیکنان ما در نیمه اول تحت تأثیر نام و تجربه پرسپولیس قرار گرفتند، اما در نیمه دوم نشان دادند که فوتبال قابل قبولی دارند. پرسپولیس در نیمه دوم بیشتر عقب نشست و روی ضدحملات کار کرد و این شمس‌آذر بود که بخش بیشتری از جریان بازی را در اختیار داشت.



سرمربی شمس‌آذر درباره جوان بودن تیمش نیز گفت: این بازیکنان نیاز به تجربه دارند و فکر می‌کنم در هفته‌های آینده شرایط ما بهتر خواهد شد. برای هماهنگ شدن و رسیدن این جوانان به سطح فوتبال لیگ برتر به زمان نیاز داریم.



رضایی در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی باشگاه شمس‌آذر اظهار کرد: من به عنوان مربی دوست دارم بازیکنان جوان را حداقل دو سال کنار هم حفظ کنم، نقاط ضعف تیم را برطرف کنم و سپس بازیکنان جدیدی برای تقویت تیم جذب کنم، اما شرایط اقتصادی باشگاه اجازه چنین کاری را به راحتی نمی‌دهد.



وی افزود: شمس‌آذر یک باشگاه خصوصی است و آقای نجفیان به تنهایی هزینه‌های تیم را تأمین می‌کند. درخواست ما از استاندار، شهردار، شورای شهر و مدیرکل ورزش و جوانان این است که در کنار تیم باشند؛ چون به تنهایی نمی‌توان یک تیم را در لیگ برتر اداره کرد.



رضایی گفت: وقتی بازیکنان ما در اینجا رشد می‌کنند، طبیعی است تیم‌های بزرگ‌تر با پیشنهادهای مالی بهتر آنها را جذب کنند. من دوست دارم یک تیم را برای چند سال حفظ کنم و تقویت کنم و اگر چنین امکانی فراهم شود، مطمئن باشید شمس‌آذر می‌تواند به جمع تیم‌های بالای جدول برسد.



وی در پایان تأکید کرد: از مردم و هواداران می‌خواهم به این جوانان اعتماد کنند و مطمئن باشند که تیم ما روزبه‌روز بهتر خواهد شد. تلاش می‌کنیم در ادامه لیگ نماینده شایسته‌ای برای مردم قزوین باشیم.