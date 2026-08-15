به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی پس از شکست شمسآذر قزوین برابر پرسپولیس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شروع خوبی داشتیم، اما روی یک توپ برگشتی از سمت راست زمین، بازیکنان ما دچار اشتباه شدند و پوشش لازم را انجام ندادند و همان توپ تبدیل به گل شد.
وی افزود: گل دوم نیز روی اشتباه خودمان به ثمر رسید. بازیکن ما صاحب توپ بود اما به دلیل تصور اینکه روی او خطا شده، در نگه داشتن توپ تعلل کرد و همین موضوع باعث شد توپ را از دست بدهیم.
سرمربی شمسآذر ادامه داد: با این حال، در نیمه دوم شرایط کاملاً متفاوت بود و توانستیم فوتبال بهتری ارائه کنیم. روی ضربات ایستگاهی و فرارهای میلاد سورگی و منزوی نیز موقعیتهایی داشتیم که میتوانستیم به گل برسیم.
رضایی با اشاره به تجربه و کیفیت بالاتر پرسپولیس گفت: شروع فصل مقابل تیمی مانند پرسپولیس واقعاً کار را سخت میکند. آنها بازیکنان باتجربه و باکیفیتی در اختیار دارند و طبیعی است بازیکنان جوان ما برای رسیدن به سطح چنین بازیکنانی به زمان نیاز داشته باشند.
وی تأکید کرد: از بازیکنانم انتظار دارم روزبهروز بهتر شوند. این تیم جوان است و باید روی آنها کار کنیم. امیدوارم هواداران و اصحاب رسانه همچنان از این جوانان حمایت کنند؛ چرا که دلگرمی ما همین حمایتهاست.
سرمربی شمسآذر با اشاره به فشردگی مسابقات لیگ برتر گفت: این لیگ یک ماراتن ۳۴ هفتهای است و ما باید خیلی سریع بازیکنان را ریکاوری کنیم. تنها چهار روز دیگر باید در اهواز مقابل فولاد بازی کنیم و امیدواریم بتوانیم در کوتاهترین زمان خودمان را آماده این مسابقه کنیم.
رضایی خاطرنشان کرد: حتی بهترین تیمهای اروپایی هم وقتی در فاصله هشت روز سه مسابقه انجام میدهند، با سختی مواجه میشوند؛ ما نیز با توجه به امکانات و شرایط موجود باید خودمان را با این برنامه وفق دهیم.
وی با اشاره به عملکرد شمسآذر در نیمه دوم دیدار برابر پرسپولیس گفت: امروز بازیکنان ما در نیمه اول تحت تأثیر نام و تجربه پرسپولیس قرار گرفتند، اما در نیمه دوم نشان دادند که فوتبال قابل قبولی دارند. پرسپولیس در نیمه دوم بیشتر عقب نشست و روی ضدحملات کار کرد و این شمسآذر بود که بخش بیشتری از جریان بازی را در اختیار داشت.
سرمربی شمسآذر درباره جوان بودن تیمش نیز گفت: این بازیکنان نیاز به تجربه دارند و فکر میکنم در هفتههای آینده شرایط ما بهتر خواهد شد. برای هماهنگ شدن و رسیدن این جوانان به سطح فوتبال لیگ برتر به زمان نیاز داریم.
رضایی در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی باشگاه شمسآذر اظهار کرد: من به عنوان مربی دوست دارم بازیکنان جوان را حداقل دو سال کنار هم حفظ کنم، نقاط ضعف تیم را برطرف کنم و سپس بازیکنان جدیدی برای تقویت تیم جذب کنم، اما شرایط اقتصادی باشگاه اجازه چنین کاری را به راحتی نمیدهد.
وی افزود: شمسآذر یک باشگاه خصوصی است و آقای نجفیان به تنهایی هزینههای تیم را تأمین میکند. درخواست ما از استاندار، شهردار، شورای شهر و مدیرکل ورزش و جوانان این است که در کنار تیم باشند؛ چون به تنهایی نمیتوان یک تیم را در لیگ برتر اداره کرد.
رضایی گفت: وقتی بازیکنان ما در اینجا رشد میکنند، طبیعی است تیمهای بزرگتر با پیشنهادهای مالی بهتر آنها را جذب کنند. من دوست دارم یک تیم را برای چند سال حفظ کنم و تقویت کنم و اگر چنین امکانی فراهم شود، مطمئن باشید شمسآذر میتواند به جمع تیمهای بالای جدول برسد.
وی در پایان تأکید کرد: از مردم و هواداران میخواهم به این جوانان اعتماد کنند و مطمئن باشند که تیم ما روزبهروز بهتر خواهد شد. تلاش میکنیم در ادامه لیگ نماینده شایستهای برای مردم قزوین باشیم.
قزوین- سرمربی شمسآذر قزوین با بیان اینکه تیمش در نیمه دوم دیدار برابر پرسپولیس عملکرد بهتری داشت، گفت: با توجه به جوانی تیم، نیازمند زمان هستیم تا بازیکنان به تجربه لازم برسند.
به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی پس از شکست شمسآذر قزوین برابر پرسپولیس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شروع خوبی داشتیم، اما روی یک توپ برگشتی از سمت راست زمین، بازیکنان ما دچار اشتباه شدند و پوشش لازم را انجام ندادند و همان توپ تبدیل به گل شد.
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