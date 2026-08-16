به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به در پیش بودن هفته دولت اظهار کرد: این ایام فرصت مناسبی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و خدمت است و باید یاد شهدای عزیزی که در جریان جنگ اخیر به شهادت رسیدند، از جمله رهبر شهید، وزیر اطلاعات و شهید لاریجانی که مایه فخر و افتخار همه بودند، گرامی داشته شود.
وی افزود: شهدای خدمت و همه شهدا سرمایههای ارزشمند کشور هستند و امیدواریم بتوانیم با الهام از روحیه و منش این شهیدان، خدمترسانی بیشتری به مردم عزیز داشته باشیم و مسیر خدمت به جامعه را با قوت بیشتری دنبال کنیم.
استاندار قم با اشاره به برنامههای پیشبینی شده برای هفته دولت ادامه داد: بر اساس اطلاعات موجود، ۸۶ پروژه در استان قم با مجموع سرمایهگذاری حدود ۲۳ همت ارائه و به بهرهبرداری خواهد رسید که با ادامه روند اجرای طرحها، این میزان افزایش نیز خواهد یافت.
وی بیان کرد: در میان پروژههای پیشبینی شده، طرحهای شاخصی در حوزههای مختلف وجود دارد که بخشی از آنها در زمینه انرژی، مسکن، آموزش، صنعت و کشاورزی اجرا شده یا در آستانه بهرهبرداری قرار دارد و تلاش میشود این پروژهها زمینه شتاب بیشتر در روند توسعه استان را فراهم کنند.
ظرفیت خورشیدی قم به ۱۱۰ مگاوات میرسد
استاندار قم در ادامه به توسعه نیروگاههای خورشیدی در استان اشاره کرد و گفت: ظرفیت نیروگاههای خورشیدی قم که پیش از این حدود ۴۴ تا ۵۰ مگاوات بود، تا پیش از هفته دولت به ۱۱۰ مگاوات خواهد رسید و تلاش داریم این روند را در ادامه نیز تقویت کنیم.
وی افزود: بخشی از وقفه ایجاد شده در اجرای طرحهای خورشیدی به دلیل شرایط جنگ و مشکلات مربوط به رفتوآمد کشتیها و انتقال تجهیزات بوده است و تجهیزات اصلی مورد استفاده در نیروگاههای خورشیدی عمدتاً از چین وارد میشود.
بهنامجو ادامه داد: با آغاز مجدد انتقال تجهیزات تلاش میکنیم روند توسعه نیروگاههای خورشیدی را سرعت ببخشیم تا برای تأمین نیاز برق در پیک مصرف سال آینده، آمار و ظرفیت مطلوبی در سطح استان قم داشته باشیم.
وی با اشاره به اهمیت توسعه انرژیهای خورشیدی تصریح کرد: روند اجرای این پروژهها آغاز شده و افزایش ظرفیت تولید برق خورشیدی یکی از برنامههایی است که برای تقویت زیرساختهای انرژی استان دنبال میشود.
استاندار قم همچنین از تحویل بخشی از واحدهای مسکونی به متقاضیان خبر داد و گفت: نزدیک به چهار هزار و ۳۹۸ واحد مسکونی در قالب طرحهای مسکن، مجدداً به مردم عزیز تحویل خواهد شد و برای اجرای این پروژهها اعتباری بالغ بر هفت همت در نظر گرفته شده است.
زیرساختهای مسکن با همکاری دستگاهها تکمیل شد
وی با قدردانی از مجموعههایی که در اجرای طرحهای مسکن مشارکت داشتهاند، اظهار کرد: در روزهای گذشته خبر انتخاب مدیر نمونه کشوری در بخش مسکن نیز اعلام شد که از زحمات مجموعههای فعال در این حوزه قدردانی میکنیم.
بهنامجو افزود: معاونت راه و شهرسازی و مجموعه معاونت عمرانی در پیشبرد این طرحها حمایت کردند و مدیران دستگاههای خدماترسان نیز همراهی مناسبی برای آمادهسازی زیرساختهای مورد نیاز واحدهای مسکونی داشتند.
وی ادامه داد: شرکت توزیع برق، آب، گاز و مجموعه ارتباطات در تأمین و تکمیل زیرساختها همکاری خوبی داشتند و در کنار آنها شهرداری قم نیز همراهی مناسبی انجام داد تا محیطهای پیرامون واحدهای مسکونی برای سکونت مردم آماده و شرایط مطلوبتری فراهم شود.
استاندار قم با اشاره به نقش شبکه بانکی در تکمیل پروژههای مسکن گفت: بانکها نیز در حوزه تسهیلات همکاری خوبی داشتند و البته در این بخش همچنان مباحثی وجود دارد که برای افزایش سرعت ارائه خدمات و تسهیلات، در روز چهارشنبه پیگیری و ابلاغ شده است.
وی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات آن است که روند خدمترسانی به مردم در حوزه مسکن با سرعت بیشتری دنبال شود و واحدهای آماده شده در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
بهنامجو در بخش دیگری از سخنان خود به پروژههای آموزشی استان اشاره کرد و گفت: در حوزه مدارس نیز هشت پروژه در حال اجراست که از طرحهای مهم آموزشی استان به شمار میرود.
اعتبار اردوگاه دانشآموزی به ۲۰۰ میلیارد تومان میرسد
وی افزود: در کنار اجرای پروژههای مدرسهسازی، فاز نخست اردوگاه نیز در حال انجام است و عملیات اجرایی فاز دوم آن نیز آغاز خواهد شد و برای این اردوگاه در مرحله نخست حدود ۶۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است.
استاندار قم با تأکید بر اهمیت اردوگاه دانشآموزی اظهار کرد: این مجموعه برای ما اهمیت زیادی دارد و تلاش میکنیم اعتبار آن در سال جاری حداقل به ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند تا بتوان از ظرفیت آن برای دانشآموزان استفاده مطلوبتری داشت.
وی ادامه داد: در حوزه اردوگاههای دانشآموزی نیز اقدام مناسبی انجام شده و یک اردوگاه آماده خریداری شده است که از هفته آینده به صورت رسمی، در وهله نخست برای استفاده حدود ۶ هزار دانشآموز در نظر گرفته خواهد شد و در سایر ساعات نیز ظرفیت آن در اختیار قرار خواهد گرفت.
بهنامجو از اقدام انجام شده برای خرید این اردوگاه قدردانی کرد و گفت: این مجموعه در مدت کوتاهی آماده و خریداری شده و باید از کسانی که برای انجام این کار تلاش کردند و زمینه پیشبرد این اقدام ماندگار را فراهم کردند، تشکر کرد.
وی همچنین با اشاره به طرحهای حوزه صنعت و کشاورزی گفت: در بخش صنعت و کشاورزی نیز پروژههای خوبی در استان در حال اجراست که جزئیات آنها از سوی مسئولان مربوطه برای خبرنگاران تشریح خواهد شد.
برای شتاب توسعه استان تلاش میکنیم
استاندار قم با تأکید بر ضرورت افزایش سرعت توسعه استان اظهار کرد: هدف ما این است که شتاب توسعه قم را بیشتر کنیم و با وجود همه مشکلات و محدودیتها، میزان اعتبارات استان در سال جاری قطعاً افزایش خواهد یافت.
وی افزود: تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیتهای موجود و اجرای پروژههای مختلف، خدمات بیشتری به مردم عزیز استان ارائه شود و روند توسعه قم با سرعت و جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.
بهنامجو خاطرنشان کرد: مجموعه دستگاههای اجرایی و خدماترسان استان در اجرای پروژههای مختلف همکاری دارند و این همراهی میتواند زمینه تحقق برنامههای پیشبینی شده برای توسعه و خدمترسانی بیشتر به مردم را فراهم کند.
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