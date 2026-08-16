۳۴ روستای گلستان به اینترنت پرسرعت متصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحامد قدس‌علوی، ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری استان با ارائه گزارشی از وضعیت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: گلستان دارای ۱۴ شهرستان، ۳۷ شهر و ۹۲۷ روستای بالای ۲۰ خانوار است و حدود ۲.۳ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است.

وی با اشاره به ظرفیت زیرساخت ارتباطی استان افزود: پهنای باند ورودی گلستان حدود ۶۰۰ گیگابیت بر ثانیه است که تنها نزدیک به یک‌سوم ظرفیت موجود استان مورد استفاده قرار می‌گیرد و این ظرفیت می‌تواند زمینه توسعه پروژه‌های زیرساختی و خدمات دیجیتال را فراهم کند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گلستان ادامه داد: در حال حاضر تمامی ۳۷ شهر استان از اینترنت پرسرعت نسل چهارم برخوردارند و پوشش فیبر نوری نیز در تمام شهرهای استان در حال ارائه است.

قدس‌علوی با اشاره به توسعه ارتباطات روستایی گفت: در دولت چهاردهم، ارتقای کیفیت ارتباطات روستاها در کنار توسعه پوشش مورد توجه قرار گرفته و تاکنون ۳۴ روستا به شبکه ارتباطی متصل و از خدمات اینترنت بهره‌مند شده‌اند.

وی اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این پروژه‌ها را دو هزار و ۱۸۱ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با توجه به شرایط اقتصادی، تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود، توسعه ارتباطات در مناطق روستایی با جدیت دنبال شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گلستان همچنین از تکمیل پوشش ارتباطی در مسیرهای بین‌شهری استان خبر داد و گفت: گلستان از نخستین استان‌هایی است که پوشش ارتباطی مسیرهای بین‌شهری خود را به شکل گسترده تکمیل کرده است؛ موضوعی که از منظر پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: هر ۳۷ شهر استان تحت پوشش ارتباطی قرار دارند و تاکنون حدود ۱۸ هزار پورت فیبر نوری نیز به مشترکان واگذار شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

قدس‌علوی یکی دیگر از اقدامات مهم حوزه دولت الکترونیک را اجرای سامانه زمین عنوان کرد و گفت: با اجرای این سامانه، زمان پاسخگویی به درخواست‌ها و فرآیندهای مرتبط حدود ۵۵ درصد کاهش یافته است.

وی با قدردانی از همکاری استاندار گلستان، معاون هماهنگی امور عمرانی و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیران دستگاه‌های مرتبط اظهار کرد: جلسات منظم برای پیگیری این طرح برگزار شد و همکاری دستگاه‌ها نقش مهمی در رسیدن سامانه به این میزان از کاهش زمان پاسخگویی داشت.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گلستان همچنین گفت: در سال گذشته حدود ۱۰ میلیون نفر از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای دریافت خدمات مختلف استفاده کرده‌اند

قدس‌علوی با اشاره به اهمیت امنیت سایبری در دستگاه‌های اجرایی استان اطهار کرد: ۵۳ دستگاه در گلستان مورد ارزیابی امنیت سایبری قرار گرفته‌اند و این ارزیابی‌ها در راستای تکالیف برنامه هفتم توسعه انجام شده است.

وی افزود: همچنین ۲۹ شرکت در استان دارای گواهینامه‌های مرتبط با حوزه امنیت سایبری هستند و تاکنون ۱۳ دستگاه اجرایی از خدمات این شرکت‌ها استفاده کرده‌اند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گلستان یکی از اقدامات مهم دولت چهاردهم را توسعه آموزش‌های مهارتی و تربیت نیروی متخصص دانست و گفت: در قالب برنامه‌های آموزشی، ۷۶ هزار دانش‌آموز دوره متوسطه اول و دوم استان در دوره‌های رایگان مرتبط با زبان برنامه‌نویسی پایتون و هوش مصنوعی ثبت‌نام کرده و از این آموزش‌ها بهره‌مند شده‌اند.

وی تأکید کرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها، فراهم کردن دسترسی برابر دانش‌آموزان به آموزش‌های نوین و مهارت‌های مورد نیاز اقتصاد دیجیتال حتی در دورترین نقاط استان است.

اقتصاد دیجیتال به روستاهای گلستان می‌رود

قدس‌علوی از آغاز اجرای طرح توسعه اقتصاد دیجیتال روستایی در گلستان خبر داد و گفت: این طرح از ابتدای مردادماه به‌عنوان یکی از برنامه‌های جدید در استان آغاز شده است.

وی افزود: یکی از مشکلات دیرینه روستاییان، فاصله میان تولید و بازار فروش بود؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از تولیدکنندگان محصولات بومی، غذایی و صنایع روستایی، با وجود تولید مناسب، امکان دسترسی مؤثر به بازارهای فروش را نداشتند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گلستان ادامه داد: در این طرح، محصولات تولیدکنندگان روستایی شناسایی و ارزیابی می‌شود و پس از طی مراحل لازم، امکان عرضه آنها در بسترهای فروش آنلاین فراهم خواهد شد تا تولیدات روستایی بتوانند به بازارهای گسترده‌تری دسترسی پیدا کنند.