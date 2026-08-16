به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی ظهر یکشنبه در نشست با مدیران و مسئولان استان گلستان، با ابلاغ سلام گرم رئیس‌جمهور به مردم و مسئولان استان، اظهار کرد: تلاش‌ها و مجاهدت‌های مدیران و مردم گلستان در شرایط پیچیده کشور، ارزشمند است.

وی با اشاره به بهره‌برداری رسمی از ۱۴۱ طرح در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان افزود: سرمایه‌گذاری بیش از یک‌هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح‌ها، پیام روشنی دارد و نشان می‌دهد مسیر رشد و توسعه کشور متوقف‌شدنی نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: این اتفاقات در پرتو هم‌افزایی و همراهی نزدیک میان دستگاه‌ها رقم خورده و باور ما این است که عبور از «منیت» و حرکت به سمت «ما شدن» می‌تواند دستاوردهای بزرگی ایجاد کند.

هاشمی با تأکید بر اهمیت انسجام و وفاق در کشور گفت: استان گلستان نمونه ارزشمندی از همزیستی اقوام و مذاهب و همکاری مردم و مسئولان است و این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز اتفاقات بزرگ‌تری برای توسعه استان باشد.

وی با انتقاد از برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی درباره عملکرد کشور افزود: در شرایطی که تصمیم‌های کلان در شورای عالی امنیت ملی با حضور سران قوا، فرماندهان و مسئولان لشکری و کشوری و با راهبری رهبر معظم انقلاب اتخاذ می‌شود، هدف قرار دادن انسجام و وحدت کشور پذیرفتنی نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: دستاوردهای به‌دست‌آمده در دفاع از کشور و تلاش نیروهای مسلح، مدیران و مردم نباید نادیده گرفته شود و وظیفه همه ماست که در مسیر ترسیم‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب حرکت کنیم.

هاشمی با اشاره به پیگیری مصوبات مربوط به استان گلستان گفت: جلسات منظمی میان وزارت ارتباطات و استانداران برگزار می‌شود و مصوبات این جلسات نهایی و در دستور کار پیگیری قرار می‌گیرد. ما نیز با جدیت تعهدات و مصوبات مربوط به گلستان را دنبال خواهیم کرد.

وی همچنین با اشاره به عملکرد حوزه ارتباطات در شرایط جنگی اظهار کرد: در آن شرایط، فعالیت‌های حوزه ارتباطات متوقف نشد و کارکنان این بخش حتی در روزهای تعطیل نیز برای استمرار خدمات ارتباطی کشور مشغول به فعالیت بودند.

وزیر ارتباطات با اشاره به پوشش ارتباطی روستاهای گلستان گفت: وضعیت پوشش روستایی استان در جایگاه مناسبی قرار دارد، اما برخی نقاط همچنان به توجه ویژه نیاز دارند.

هاشمی با اشاره به مسیر جنگل گلستان و تردد زائران امام رضا(ع) افزود: قابل قبول نیست در مسیری که تردد گسترده‌ای دارد، حدود ۲۰ کیلومتر با مشکل پوشش ارتباطی مواجه باشد. برای رفع این مشکل مأموریت ویژه‌ای به یکی از مدیران وزارت ارتباطات داده‌ام تا موضوع را با جدیت دنبال کند.

وی ادامه داد: این مسئله با همکاری استاندار گلستان و استاندار خراسان شمالی باید در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شود تا مسیر تردد زائران امام رضا(ع) از پوشش ارتباطی مناسب برخوردار باشد.

هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های استان گلستان در حوزه کشاورزی و فناوری گفت: حرکت از اقتصاد مبتنی بر منابع به سمت اقتصاد مبتنی بر داده، اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال، از موضوعات مهمی است که وزارت ارتباطات دنبال می‌کند.

وی افزود: در همین راستا، به سازمان فناوری اطلاعات و پارک فاوا مأموریت داده شده است با محوریت جوانان نخبه گلستان، از ظرفیت فناوری برای توسعه بخش‌های مختلف به‌ویژه کشاورزی استفاده کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین ظرفیت کشورهای آسیای میانه، به‌ویژه ترکمنستان، برای صادرات خدمات فنی و مهندسی را مورد توجه قرار داد و گفت: گلستان ظرفیت‌های ارزشمندی در این حوزه دارد و باید از این ظرفیت برای توسعه دیپلماسی فناوری استفاده شود.

هاشمی در ادامه به اجرای برنامه «ایران دیجیتال» اشاره کرد و گفت: این برنامه با همکاری وزارت آموزش و پرورش و معاونت علمی ریاست جمهوری با هدف آموزش، ارتقای توانمندی و توانمندسازی دانش‌آموزان در حوزه فناوری‌های نوین دنبال می‌شود.

وی افزود: هدف این است که دانش‌آموزان از همان سال‌های ابتدایی با ظرفیت فناوری‌های نوین و سکوهای داخلی آشنا شوند و بتوانند از این فضا به شکل مؤثر و مفید استفاده کنند. آمار مشارکت دانش‌آموزان گلستان در این برنامه نیز امیدوارکننده است.

وزیر ارتباطات در پایان با تأکید بر اینکه مأموریت وزارت ارتباطات تنها به ارائه خدماتی مانند مکالمه، پیامک و اینترنت محدود نمی‌شود، گفت: تقریباً هیچ خدمتی در کشور ارائه نمی‌شود مگر اینکه به شبکه ارتباطی وابسته باشد و به همین دلیل، خانواده ارتباطات مسئولیتی گسترده در استمرار خدمات کشور برعهده دارد.

هاشمی ضمن قدردانی از تلاش‌های استاندار و مدیران گلستان، اظهار کرد: با وجود فراز و نشیب‌های دو سال گذشته، اقدامات ارزشمندی در استان انجام شده و وزارت ارتباطات نیز اجرای مصوبات و تعهدات خود در قبال گلستان را با جدیت دنبال خواهد کرد.