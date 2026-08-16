محمد رضا برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی قطعی گسترده و مکرر برق در ساوه ، روز گذشته ۱۴ مورد حادثه حبس در آسانسور به سامانه ۱۲۵ سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری این شهر اعلام شد.
وی افزود: نیروهای عملیاتی سازمان آتشنشانی بلافاصله پس از دریافت گزارشها به محل حوادث اعزام شدند و با اقدامات تخصصی و رعایت اصول ایمنی، ۲۳ شهروند محبوس در آسانسورها را بدون آسیب از کابینها خارج کردند
رئیس آتشنشانی ساوه با اشاره به افزایش قابل توجه حوادث در ساعات اوج قطعی برق تصریح کرد: از مجموع ۱۴ حادثه ثبتشده، ۹ مورد در فاصله زمانی ساعت ۱۲ تا ۱۶ رخ داد که موجب اعزامهای متعدد و پیاپی نیروهای آتشنشانی از ایستگاههای عملیاتی به نقاط مختلف شهر شد.
برزگر با تأکید بر ضرورت توجه شهروندان به برنامه زمانبندی قطعی برق گفت: با توجه به احتمال توقف آسانسورها در زمان قطع برق، شهروندان باید تا حد امکان استفاده از آسانسور را در ساعات اعلامشده برای خاموشی مدیریت کنند و از استفاده غیرضروری از آسانسور در این بازههای زمانی بپرهیزند.
وی ادامه داد: در صورت محبوس شدن فرد در آسانسور، نخستین اقدام حفظ خونسردی و تماس با سامانه ۱۲۵ و اعلام دقیق نشانی محل است، پس از برقراری تماس نیز از تماسهای مکرر با سامانه ۱۲۵ خودداری شود تا خطوط ارتباطی سازمان برای دریافت و پاسخگویی به سایر حوادث احتمالی آزاد بماند.
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