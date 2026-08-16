بررسی برنامه تیم های ملی جودو ایران در نشست کمیته فنی 

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیته فنی فدراسیون جودو امروز یکشنبه ۲۵ مرداد با حضور آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون و اعضای جدید این کمیته برگزار شد و احکام اعضا به آنان اعطا شد.



در این نشست رضا مدنی به عنوان رئیس کمیته فنی و پیمان ترکاشوند نیز به عنوان نماینده فدراسیون در کمیته فنی معرفی شدند. حسین قمی، زهرا پورامین، علی‌محمد عزیزی، عطا عباس‌نژاد و محمد کیهان نیز دیگر اعضای کمیته فنی را تشکیل می‌دهند که در این نشست حضور داشتند.



در نخستین جلسه کمیته فنی موضوعات تخصصی و راهبردی جودوی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ موضوعاتی که بخش مهمی از مسیر فنی فدراسیون در حوزه قهرمانی و پایه را شامل می‌شود.



بررسی شرایط و برنامه‌های تیم‌های ملی، برنامه‌ریزی‌های فنی، توسعه مربیگری و ارتقای دانش فنی مربیان، توسعه فنی جودو و استعدادیابی از جمله محورهای اصلی مطرح‌شده در این نشست بود.



همچنین اعضای کمیته فنی درباره امور داوری، مسابقات و ارزیابی عملکرد فنی، ظرفیت‌های علمی و پژوهشی جودو، نظارت بر برنامه‌های استان‌ها و باشگاه‌ها و همچنین چگونگی افزایش تعامل و همکاری میان کمیته فنی و سایر کمیته‌های فدراسیون به بحث و تبادل نظر پرداختند.



تشکیل کمیته فنی با ترکیب جدید، گامی در مسیر تقویت ساختار تخصصی فدراسیون جودو محسوب می‌شود؛ کمیته‌ای که مأموریت آن تنها به بررسی مسائل روز محدود نخواهد بود و قرار است در حوزه‌هایی همچون سیاست‌گذاری فنی، پرورش استعدادها، توسعه مربیگری، ارتقای سطح داوری و ترسیم مسیر آینده جودوی کشور نقش‌آفرینی کند.