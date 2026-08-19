به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کریمی ظهر چهارشنبه در مجمع سالیانه هیئت جودوی استان همدان با ارائه گزارش عملکرد فنی این هیئت، کسب عناوین ارزشمند از سوی ورزشکاران همدانی در عرصه‌های فراملی را نشان‌دهنده پویایی و ظرفیت بالای جودوی استان دانست و گفت: کسب مدال برنز مسابقات آسیایی از سوی «بربط» و موفقیت تیم‌های اعزامی در رقابت‌های کشوری دستاوردهای شاخص سال گذشته بود که با تلاش ورزشکاران و کادر فنی محقق شد.

وی با اشاره به میزبانی‌های موفق استان در مسابقات مختلف افزود: علاوه بر کسب نتایج درخشان تیمی و انفرادی، ارتقای دانش فنی مربیان و تربیت نیروی متخصص از اولویت‌های هیئت بوده که برگزاری دوره‌های مربیگری در همین راستا انجام شده است.

رئیس هیئت جودوی استان همدان با تاکید بر جایگاه ویژه بانوان در این رشته تصریح کرد: همدان اکنون یکی از قطب‌های اصلی جودوی بانوان در کشور به شمار می‌رود و برگزاری اردوهای تیم ملی در استان همدان گواهی بر توانمندی و اعتبار جودوکاران همدانی در سطح اول کشور است.

کریمی در تشریح برنامه‌های پیش‌رو اظهار کرد: تقویم ورزشی سال جاری با محوریت استعدادیابی و توسعه جودو در شهرستان‌ها، میزبانی و برگزاری مسابقات، اعزام تیم‌های منتخب به رقابت‌های کشوری و فراملی و تقویت کمی و کیفی جودوی بانوان تدوین شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استمرار برگزاری اردوهای آماده‌سازی و فراهم‌سازی شرایط استاندارد برای حضور ورزشکاران در رویدادهای مختلف با هدف پشتوانه‌سازی قوی برای تیم‌های استانی و ملی دنبال خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در ادامه اظهار کرد: عملکرد هیئت جودوی همدان در سال گذشته رضایت‌بخش بوده و این رشته همواره یکی از بازوهای اصلی ورزش استان در کسب سکوهای قهرمانی محسوب می‌شود.

علی حقیقی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بخش بانوان و آقایان افزود: استان همدان از پتانسیل انسانی بالایی در رشته جودو برخوردار است و راهبرد اصلی ما باید شناسایی دقیق استعدادها، پرورش علمی و حمایت همه‌جانبه از قهرمانان باشد تا مسیر قهرمان‌پروری در این رشته بیش از پیش تقویت شود.

در پایان این مجمع اعضا به بررسی جزئیات برنامه‌های اجرایی پرداخته و بر ضرورت توجه ویژه به رده‌های پایه، گسترش فعالیت‌های ورزشی در مناطق کمتر برخوردار و حمایت مستمر از استعدادهای قهرمان‌پرور تاکید کردند.