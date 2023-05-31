کارگاه جهادی تعمیر کولر نیازمندان در اهواز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه جهادی تعمیرات کولر نیازمندان توسط گروه‌های جهادی شهید فرجوانی و زینبیون سازمان بسیج سازندگی با حضور «علی اکبر حسینی محراب» استاندار خوزستان، سردار «حسن شاهوارپور» فرمانده سپاه خوزستان و حجت الاسلام «جلیل علی نژاد» رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خوزستان در هنرستان فجر اهواز افتتاح شد.

در این اقدام جهادی، کار تعمیر کولرهای گازی خانواده‌های نیازمند در کلان‌شهر اهواز به صورت رایگان انجام می‌شود.

گروه‌های جهادی در این کارگاه با توجه به شروع فصل گرم سال در خوزستان با اجرای این طرح جهادی تعمیر رایگان وسایل خنک کننده خانواده‌های کم برخوردار را برعهده گرفته‌اند تا از این طریق یاری‌رسان این خانواده‌ها در گرمای طاقت‌فرسای خوزستان باشند.

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