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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۰:۳۶

کارگاه جهادی تعمیر کولر نیازمندان در اهواز افتتاح شد

کارگاه جهادی تعمیر کولر نیازمندان در اهواز افتتاح شد

اهواز- با حضور استاندار خوزستان، فرمانده سپاه استان و رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان، کارگاه جهادی تعمیر کولر نیازمندان در اهواز افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه جهادی تعمیرات کولر نیازمندان توسط گروه‌های جهادی شهید فرجوانی و زینبیون سازمان بسیج سازندگی با حضور «علی اکبر حسینی محراب» استاندار خوزستان، سردار «حسن شاهوارپور» فرمانده سپاه خوزستان و حجت الاسلام «جلیل علی نژاد» رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خوزستان در هنرستان فجر اهواز افتتاح شد.

در این اقدام جهادی، کار تعمیر کولرهای گازی خانواده‌های نیازمند در کلان‌شهر اهواز به صورت رایگان انجام می‌شود.

گروه‌های جهادی در این کارگاه با توجه به شروع فصل گرم سال در خوزستان با اجرای این طرح جهادی تعمیر رایگان وسایل خنک کننده خانواده‌های کم برخوردار را برعهده گرفته‌اند تا از این طریق یاری‌رسان این خانواده‌ها در گرمای طاقت‌فرسای خوزستان باشند.

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کد مطلب 5799043

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    نظرات

    • سپیده قلیان IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
      14 0
      پاسخ
      مشکل مردم با آفتابه خرج لهیم درست نمیشه
    • RO ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
      14 3
      پاسخ
      لااقل ادرس این محل رابنویسید
    • پدرام IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
      10 1
      پاسخ
      اگر سرکاری نیست ادرس تلفن چی شد
      • علیرضا AE ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
        5 4
        نیاز به گفتن آدرس نیست دوست عزیز تو گوگل بزنی هنرستان فجر اهواز میاره بالا خیابان امام شرقی هست
      • علیرضا IR ۲۰:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
        4 0
        هنرستان فجر زیباشهر هستش نه امام شرقی
    • علی سواری IR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
      9 0
      پاسخ
      بخدا کولر پنجره ای موتورسوخته پولش ندارم تورخدا کمکم کنید
    • حیدری IR ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
      10 4
      پاسخ
      بگذارید کسی خواست کمکی به مردم بکنه چراتاکسی چیزی گفت نظرات منفی شروع میشه یه کار تحسین برانگیزیه هرکسی به هرقدری تونست کمک مردم بکنه🤲
    • عیسی رضائی IR ۱۸:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
      12 2
      پاسخ
      شرم خدا،،،،یکی از ثروتمندترین استان های جهان(خوزستان)،سطح زندگی در بدبخترین حالت ممکن....!!!!!!!
    • سعید IR ۱۹:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
      4 0
      پاسخ
      این مشتی حسن شاهوارپور رو من میشناسم . واقعاااااا اهل خیره و بی دغدغه خودنمایی.
    • علی IR ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
      3 4
      پاسخ
      کولرشان را درست کردید بقیه اش چی ،،،،،فکراساسی
    • علی IR ۲۱:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
      4 1
      پاسخ
      افرین افرین افرین افرین به این ابتکاربی نظیردردنیا ودرودبه فعالینش

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