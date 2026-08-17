به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رادمهر ، با اشاره به بازدید از اراضی اختصاص یافته به طرح جوانی جمعیت در این شهرستان، در جریان آخرین روند واگذاری این اراضی به واجدان شرایط قرار گرفت.



۷۰۰ قطعه زمین برای خانواده‌های مشمول



رادمهر در این بازدید با اشاره به جزئیات این طرح گفت: در طرح جوانی جمعیت شهرستان میناب، ۳۵۰ قطعه زمین برای خانواده‌های دارای سه فرزند و ۳۵۰ قطعه زمین نیز برای خانواده‌های دارای چهار فرزند در نظر گرفته شده است.



وی افزود: هر قطعه به صورت مشترک برای دو نفر واگذار می شود و مساحت هر قطعه ۲۰۷ مترمربع است. مجموع اراضی پیشبینی شده برای اجرای این طرح نیز حدود ۲۰۰ هکتار است.



واگذاری ۵۰ قطعه تاکنون



معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب با بیان اینکه تاکنون ۵۰ قطعه زمین برای ۱۰۰ نفر واگذار شده است، خاطرنشان کرد: روند واگذاری قطعات به واجدان شرایط همچنان ادامه دارد و هیچ وقفه ای در این مسیر ایجاد نخواهد شد.



تأکید بر حمایت از خانواده‌ها و اجرای سیاستهای جوانی جمعیت



رادمهر با اشاره به اهمیت این طرح در راستای اجرای سیاست های جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ها، اظهار کرد: تسریع در روند واگذاری زمین ها و فراهم سازی هرچه بهتر بستر اجرای این طرح، از اولویت‌های مدیریت شهرستان است.



وی تأکید کرد: تمام تلاش خود را به کار میگیریم تا با سرعت بخشیدن به فرآیندهای اداری و رفع موانع احتمالی، خانواده های مشمول در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مزایای این طرح بهره مند شوند.

فرماندار ویژه شهرستان میناب در پایان با اشاره به اهمیت موضوع جوانی جمعیت در کشور، یادآور شد: حمایت از خانواده ها و فراهم کردن شرایط مناسب برای فرزندآوری، از مهمترین سیاست‌های نظام و دولت است و مدیریت شهرستان نیز با جدیت این مهم را پیگیری می کند.