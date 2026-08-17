به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن موتور، مزایده فروش پنج محصول سواری بهمن‌موتور از روز شنبه ۳۱ مرداد آغاز می‌شود و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه رسمی این شرکت به نشانی auction.bahman.ir در این فرآیند شرکت کنند.

بر اساس اطلاعیه رسمی منتشر شده، متقاضیان از روز شنبه ۳۱ مرداد تا روز چهارشنبه ۴ شهریور ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند برای بازدید از خودروهای عرضه شده و ثبت پیشنهاد قیمت اقدام کنند.

بازدید از خودروها در بازه زمانی ۸ تا ۱۳ در محل انبار خودروهای مزایده‌ای بهمن‌موتور واقع در تهران، کیلومتر ۱۷ بزرگراه شهید متوسلیان (فتح) امکان‌پذیر است.

در این مرحله خودروهای مزدا ۳، شوال ۶، ریسپکت پرایم، فیدلیتی الیت و فیدلیتی پرستیژ عرضه‌ می‌شوند. به منظور تسهیل فرآیند و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده، کلیه مراحل شرکت در مزایده تنها از طریق سامانه رسمی به نشانی auction.bahman.ir انجام می‌شود. در این سامانه متقاضیان می‌توانند از قیمت پایه مطلع شوند و متناسب با آن قیمت پیشنهادی را اعلام و سپرده مدنظر را واریز کنند. همپنین در انتهای فرآیند واریز وجه از سوی برندگان مزایده از طریق همین سامانه انجام خواهد شد.

مشتریان از ساعت ۸ صبح روز شنبه ۳۱ مرداد تا ساعت ۱۸ روز چهارشنبه ۴ شهریور ماه فرصت دارند ثبت قیمت و واریز وجه سپرده کنند. خودروهای عرضه شده معمولاً با قیمت پایه‌ای پایین‌تر نسبت به بازار به مزایده گذاشته می‌شوند تا متقاضیان فرصت خرید با قیمت مناسب را پیدا کند.