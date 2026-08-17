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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

رقابت بیش از ۳۳ هزار داوطلب لرستانی در کنکور

رقابت بیش از ۳۳ هزار داوطلب لرستانی در کنکور

خرم‌آباد - معاون دانشگاه لرستان از رقابت ۳۳ هزار و ۲۷ داوطلب این استان در کنکور سراسری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش بارانی بیرانوند در سخنانی، اظهار داشت: آزمون‌های سراسری کنکور و پذیرش دانشجو معلم دانشگاه‌های فرهنگیان، در روزهای پنج‌شنبه و جمعه، ۲۹ و ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵ در ۴۱۵ شهرستان و بخش‌های مختلف کشور، برگزار می‌شود.

وی داد: این آزمون‌ها، هم‌زمان با سراسر کشور، در استان لرستان نیز با شرکت ۳۳۰۲۷ داوطلب برگزار خواهد شد که ۶۵ درصد داوطلبان استان، زن و ۳۵ درصد، مرد هستند.

معاون دانشگاه لرستان، بیان داشت: در استان لرستان، شاخص تعداد داوطلبان مجموع دو آزمون سراسری کنکور و پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵، نسبت به تیرماه سال ۱۴۰۴ نرخ رشد ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد.

بارانی بیرانوند، تصریح کرد: بیشترین تعداد داوطلب مجموع آزمون‌های یاد شده در استان لرستان، مربوط به گروه علوم‌تجربی با تعداد ۱۷ هزار و ۳۸۵ نفر و کمترین، مربوط به گروه هنر، با تعداد هزار و ۴۲۲ نفر است.

وی تصریح کرد: تمهیدات لازم در حوزه‌های آزمون دانشگاه لرستان، همچون سال‌های گذشته، اندیشیده شده است و تعداد هفت هزار و ۸۹۲ داوطلب در حوزه‌های آزمون دانشگاه، به رقابت خواهند پرداخت.

کد مطلب 6919133

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