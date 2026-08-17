به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسینپور صبح دوشنبه در مراسم معارفه جانشین سپاه ثارالله خارگ اظهار کرد: خارگ در طول سالهای گذشته صحنه آزمونهای بزرگی بوده و مردم این جزیره در دوران دفاع مقدس و همچنین در بحرانها و جنگهای اخیر، با روحیهای برگرفته از فرهنگ بسیجی در کنار کشور و نظام ایستادهاند.
وی افزود: یکی از مهمترین سرمایههای خارگ، نیروهای جوان، مؤمن، مسئولیتپذیر و دغدغهمندی هستند که در عرصههای مختلف فرهنگی و اجتماعی پای کار آمدهاند و بسیاری از اقدامات مؤثر فرهنگی جزیره با اتکا به همین ظرفیت شکل گرفته است.
بخشدار ویژه خارگ با اشاره به نقش سپاه و بسیج در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: کار فرهنگی زمانی ماندگار میشود که از متن جامعه و با مشارکت مردم شکل بگیرد. در خارگ نیز هرجا میان مردم، مجموعههای فرهنگی، بسیج و دستگاههای اجرایی همافزایی ایجاد شده، شاهد اتفاقات مؤثر و ماندگاری بودهایم.
ایستادگی مردم و نیروهای بسیجی در برابر تهدیدها
حسینپور ادامه داد: میراث بسیجیان خارگ فقط خاطرات دوران دفاع مقدس نیست؛ ایستادگی مردم و نیروهای بسیجی در برابر تهدیدها و حوادث سالهای اخیر نیز بخشی از همین میراث است و نشان میدهد فرهنگ مقاومت همچنان در این جزیره زنده و پویاست.
وی با تأکید بر ضرورت انتقال این میراث به نسل جدید گفت: نسل امروز باید بداند امنیت و آرامشی که در جامعه وجود دارد، حاصل ایستادگی و فداکاری انسانهایی است که در مقاطع حساس، مسئولیت خود را در قبال کشور و مردم بهخوبی انجام دادند.
بخشدار ویژه خارگ با قدردانی از خدمات مجموعه سپاه و بسیج در جزیره، برای جانشین جدید سپاه ثارالله خارگ آرزوی موفقیت کرد و خاطرنشان ساخت: استمرار فعالیتهای فرهنگی، توجه به جوانان و تقویت روحیه همدلی و مشارکت اجتماعی میتواند زمینهساز شکلگیری اقدامات ماندگارتر در خارگ باشد.
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