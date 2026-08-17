به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره مسابقات گراپلینگ کیک‌بوکسینگ قهرمانی آقایان چهارمحال و بختیاری با هدف شناسایی برترین‌های این رشته و انتخاب اعضای تیم استان برای حضور در رقابت‌های کشوری، به میزبانی شهرکرد برگزار می‌شود.

این رقابت‌ها در تمامی رده‌های سنی برگزار خواهد شد و ورزشکاران در سه استایل سابمیشن، ترکیبی و لوکیک به رقابت خواهند پرداخت.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، علاقه‌مندان و ورزشکاران واجد شرایط می‌توانند از ۲۴ تا ۳۰ مردادماه نسبت به ثبت‌نام در این مسابقات اقدام کنند.

همچنین مرحله نهایی این رقابت‌ها روز ۶ شهریورماه به میزبانی شهرکرد برگزار خواهد شد و برترین ورزشکاران هر رده، فرصت حضور در ترکیب تیم منتخب استان برای اعزام به مسابقات کشوری را به دست خواهند آورد.

این رقابت‌ها فرصتی برای شناسایی استعدادهای برتر، ارتقای سطح فنی ورزشکاران و پشتوانه‌سازی برای تیم‌های منتخب استان در رشته گراپلینگ کیک‌بوکسینگ خواهد بود.