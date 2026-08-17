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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۶

پورذهبی: نماز آرامش‌بخش انسان در برابر مشکلات زندگی است

پورذهبی: نماز آرامش‌بخش انسان در برابر مشکلات زندگی است

سنندج- نماینده ولی‌فقیه در کردستان گفت: انسان در کنار نیازهای مادی به آرامش معنوی نیاز دارد و نماز می‌تواند زمینه ارتباط با خداوند و پناه بردن به قدرتی فراتر از مشکلات زندگی را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی عصر دوشنبه در گردهمایی دبیران شورای اقامه نماز دستگاه‌های اجرایی استان کردستان که به مناسبت دهه فرهنگی مسجد و ترویج معارف نماز در سنندج برگزار شد، با قدردانی از تلاش فعالان این عرصه اظهار کرد: انسان در زندگی همواره با مشکلات و گرفتاری‌های مختلف مواجه است و برای عبور از این دشواری‌ها نیازمند تکیه‌گاهی فراتر از توان مادی خود است.

وی با اشاره به آیه شریفه قرآن درباره استعانت از صبر و نماز افزود: نماز می‌تواند یکی از مهم‌ترین راه‌های ارتباط انسان با پروردگار و دستیابی به آرامش در شرایط دشوار باشد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) گفت: پیامبر اسلام(ص) هنگام فرارسیدن وقت نماز، آن را وسیله آرامش خود قرار می‌دادند و این نگاه نشان می‌دهد که نماز تنها یک تکلیف نیست، بلکه می‌تواند پناه انسان در برابر فشارها و دغدغه‌های زندگی باشد.

اقامه نماز فراتر از یک فعالیت اداری

پورذهبی تأکید کرد: فلسفه فعالیت شوراهای اقامه نماز تنها برگزاری برنامه، ارائه گزارش و انجام امور اداری نیست، بلکه هدف اصلی باید فراهم کردن زمینه ارتباط بیشتر انسان‌ها با خداوند باشد.

وی افزود: باید آثار و برکات نماز برای مردم تبیین شود تا افراد با شناخت و علاقه به این فریضه روی بیاورند و ارتباط معنوی خود را تقویت کنند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با بیان اینکه اجبار نمی‌تواند جایگزین باور و علاقه قلبی شود، گفت: دعوت به نماز باید با زبان مناسب و از مسیر تبیین آثار معنوی آن انجام شود، به ویژه در ارتباط با نسل جوان که نیازمند گفت‌وگو و اقناع است.

پورذهبی در ادامه با اشاره به شرایط زندگی انسان‌ها اظهار کرد: همه مشکلات با پول و امکانات مادی حل نمی‌شود و حتی برخورداری از ثروت نیز لزوماً آرامش را برای انسان به همراه ندارد.

وی خاطرنشان کرد: انسان در کنار نیازهای مادی، به آرامش روحی و معنوی نیاز دارد و نماز می‌تواند یکی از مسیرهای دستیابی به این آرامش باشد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان همچنین با اشاره به فشارهای مختلف علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: کشور با مشکلاتی مواجه است و این کاستی‌ها باید مورد توجه قرار گیرد، اما نباید اجازه داد فضاسازی‌های منفی موجب ایجاد ناامیدی در جامعه شود.

وی افزود: کشور در حوزه‌های علمی و تخصصی ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و ترور دانشمندان ایرانی نیز نشان‌دهنده جایگاه علمی کشور است.

پورذهبی در پایان از تلاش دبیران شوراهای اقامه نماز دستگاه‌های اجرایی کردستان قدردانی کرد و گفت: کسانی که در مسیر ترویج نماز فعالیت می‌کنند، در حقیقت زمینه ارتباط بیشتر مردم با پروردگار را فراهم می‌کنند و این تلاش شایسته تقدیر است.

کد مطلب 6919559

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