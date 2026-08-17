به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی عصر دوشنبه در گردهمایی دبیران شورای اقامه نماز دستگاه‌های اجرایی استان کردستان که به مناسبت دهه فرهنگی مسجد و ترویج معارف نماز در سنندج برگزار شد، با قدردانی از تلاش فعالان این عرصه اظهار کرد: انسان در زندگی همواره با مشکلات و گرفتاری‌های مختلف مواجه است و برای عبور از این دشواری‌ها نیازمند تکیه‌گاهی فراتر از توان مادی خود است.

وی با اشاره به آیه شریفه قرآن درباره استعانت از صبر و نماز افزود: نماز می‌تواند یکی از مهم‌ترین راه‌های ارتباط انسان با پروردگار و دستیابی به آرامش در شرایط دشوار باشد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) گفت: پیامبر اسلام(ص) هنگام فرارسیدن وقت نماز، آن را وسیله آرامش خود قرار می‌دادند و این نگاه نشان می‌دهد که نماز تنها یک تکلیف نیست، بلکه می‌تواند پناه انسان در برابر فشارها و دغدغه‌های زندگی باشد.

اقامه نماز فراتر از یک فعالیت اداری

پورذهبی تأکید کرد: فلسفه فعالیت شوراهای اقامه نماز تنها برگزاری برنامه، ارائه گزارش و انجام امور اداری نیست، بلکه هدف اصلی باید فراهم کردن زمینه ارتباط بیشتر انسان‌ها با خداوند باشد.

وی افزود: باید آثار و برکات نماز برای مردم تبیین شود تا افراد با شناخت و علاقه به این فریضه روی بیاورند و ارتباط معنوی خود را تقویت کنند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با بیان اینکه اجبار نمی‌تواند جایگزین باور و علاقه قلبی شود، گفت: دعوت به نماز باید با زبان مناسب و از مسیر تبیین آثار معنوی آن انجام شود، به ویژه در ارتباط با نسل جوان که نیازمند گفت‌وگو و اقناع است.

پورذهبی در ادامه با اشاره به شرایط زندگی انسان‌ها اظهار کرد: همه مشکلات با پول و امکانات مادی حل نمی‌شود و حتی برخورداری از ثروت نیز لزوماً آرامش را برای انسان به همراه ندارد.

وی خاطرنشان کرد: انسان در کنار نیازهای مادی، به آرامش روحی و معنوی نیاز دارد و نماز می‌تواند یکی از مسیرهای دستیابی به این آرامش باشد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان همچنین با اشاره به فشارهای مختلف علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: کشور با مشکلاتی مواجه است و این کاستی‌ها باید مورد توجه قرار گیرد، اما نباید اجازه داد فضاسازی‌های منفی موجب ایجاد ناامیدی در جامعه شود.

وی افزود: کشور در حوزه‌های علمی و تخصصی ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و ترور دانشمندان ایرانی نیز نشان‌دهنده جایگاه علمی کشور است.

پورذهبی در پایان از تلاش دبیران شوراهای اقامه نماز دستگاه‌های اجرایی کردستان قدردانی کرد و گفت: کسانی که در مسیر ترویج نماز فعالیت می‌کنند، در حقیقت زمینه ارتباط بیشتر مردم با پروردگار را فراهم می‌کنند و این تلاش شایسته تقدیر است.