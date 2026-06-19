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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰

پورذهبی:گناه برکت را از زندگی می‌گیرد؛صداقت و تقوا زمینه‌ساز برکت الهی

پورذهبی:گناه برکت را از زندگی می‌گیرد؛صداقت و تقوا زمینه‌ساز برکت الهی

سنندج- نماینده ولی‌فقیه در کردستان با بیان اینکه برکت در زندگی انسان با اطاعت از خداوند، صداقت، عدالت و دوری از گناه افزایش می‌یابد، گفت: گناه و کسب مال حرام برکت را از زندگی دور می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی صبح جمعه در همایش شیرخوارگان حسینی در مهدیه سنندج، با اشاره به جایگاه برکت در زندگی انسان اظهار کرد: اعمال انسان گناهکار برکت ندارد و زمانی که گناه در زندگی افزایش پیدا کند، برکات الهی نیز از انسان دور می‌شود.

وی افزود: گناه می‌تواند بنیان خانواده را آسیب‌پذیر کند و یکی از گناهان مهم، کسب مال حرام است که برکت را از زندگی انسان می‌گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تأکید بر اینکه زندگی نباید به گناه آلوده شود، گفت: انسان باید مراقب رفتار، گفتار و اعمال خود باشد و در محیط خانواده نیز از دروغ، توهین و بی‌احترامی دوری کند، چرا که صداقت در گفتار و رفتار از عوامل مهم ایجاد آرامش و برکت در زندگی است.

حجت‌الاسلام پورذهبی با اشاره به فرهنگ عاشورا و جایگاه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بیان کرد: به برکت نام و راه امام حسین(ع)، مردم ایران در برابر فشارها و توطئه‌های دشمنان ایستادگی کرده‌اند و این فرهنگ موجب عزت و مقاومت ملت شده است.

وی ادامه داد: از مواردی که برکت را از زندگی انسان دور می‌کند، دروغگویی است و انسان مؤمن باید در خانه و جامعه اهل صداقت باشد و با زبان خود به دیگران آسیب نزند.

برکت با اطاعت از خداوند و دوری از گناه افزایش می‌یابد

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با بیان اینکه اطاعت از پروردگار زمینه‌ساز اجابت دعاست، گفت: اگر انسان می‌خواهد دعایش مستجاب شود باید مسیر بندگی خداوند را طی کند، گناه را ترک کرده و نماز را در وقت خود اقامه کند.

وی افزود: سحرخیزی، صله رحم، تقوا و صداقت از جمله رفتارهایی است که به زندگی انسان برکت می‌دهد و انسان باید برای تقویت این ارزش‌ها تلاش کند.

حجت‌الاسلام پورذهبی عدالت را یکی دیگر از عوامل ایجاد برکت عنوان کرد و گفت: عدالت در رفتار و تصمیم‌گیری موجب خیر و برکت می‌شود و هر فرد باید در جایگاه خود عادلانه رفتار کند.

وی همچنین با اشاره به نقش مشارکت مردم در امور دینی و اجتماعی اظهار کرد: کمک به هیئت‌ها، مساجد و حسینیه‌ها از جمله کارهایی است که آثار خیر و برکت فراوانی به همراه دارد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به تجربیات دوران دفاع مقدس گفت: در جنگ خسارت‌های زیادی به مردم وارد شد، اما حضور و کمک مردم به مساجد، حسینیه‌ها و فعالیت‌های دینی همواره منشأ خیر و برکت بوده است.

وی در پایان با اشاره به توسل به حضرت علی‌اصغر(ع) در همایش شیرخوارگان حسینی خاطرنشان کرد: باید از خداوند بخواهیم به برکت مظلومیت حضرت علی‌اصغر(ع)، به زندگی، عمر، زمان و اعمال ما برکت عطا کند و ما را در مسیر بندگی و خدمت قرار دهد.

کد مطلب 6864661

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