به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی صبح جمعه در همایش شیرخوارگان حسینی در مهدیه سنندج، با اشاره به جایگاه برکت در زندگی انسان اظهار کرد: اعمال انسان گناهکار برکت ندارد و زمانی که گناه در زندگی افزایش پیدا کند، برکات الهی نیز از انسان دور میشود.
وی افزود: گناه میتواند بنیان خانواده را آسیبپذیر کند و یکی از گناهان مهم، کسب مال حرام است که برکت را از زندگی انسان میگیرد.
نماینده ولیفقیه در کردستان با تأکید بر اینکه زندگی نباید به گناه آلوده شود، گفت: انسان باید مراقب رفتار، گفتار و اعمال خود باشد و در محیط خانواده نیز از دروغ، توهین و بیاحترامی دوری کند، چرا که صداقت در گفتار و رفتار از عوامل مهم ایجاد آرامش و برکت در زندگی است.
حجتالاسلام پورذهبی با اشاره به فرهنگ عاشورا و جایگاه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بیان کرد: به برکت نام و راه امام حسین(ع)، مردم ایران در برابر فشارها و توطئههای دشمنان ایستادگی کردهاند و این فرهنگ موجب عزت و مقاومت ملت شده است.
وی ادامه داد: از مواردی که برکت را از زندگی انسان دور میکند، دروغگویی است و انسان مؤمن باید در خانه و جامعه اهل صداقت باشد و با زبان خود به دیگران آسیب نزند.
برکت با اطاعت از خداوند و دوری از گناه افزایش مییابد
نماینده ولیفقیه در کردستان با بیان اینکه اطاعت از پروردگار زمینهساز اجابت دعاست، گفت: اگر انسان میخواهد دعایش مستجاب شود باید مسیر بندگی خداوند را طی کند، گناه را ترک کرده و نماز را در وقت خود اقامه کند.
وی افزود: سحرخیزی، صله رحم، تقوا و صداقت از جمله رفتارهایی است که به زندگی انسان برکت میدهد و انسان باید برای تقویت این ارزشها تلاش کند.
حجتالاسلام پورذهبی عدالت را یکی دیگر از عوامل ایجاد برکت عنوان کرد و گفت: عدالت در رفتار و تصمیمگیری موجب خیر و برکت میشود و هر فرد باید در جایگاه خود عادلانه رفتار کند.
وی همچنین با اشاره به نقش مشارکت مردم در امور دینی و اجتماعی اظهار کرد: کمک به هیئتها، مساجد و حسینیهها از جمله کارهایی است که آثار خیر و برکت فراوانی به همراه دارد.
نماینده ولیفقیه در کردستان با اشاره به تجربیات دوران دفاع مقدس گفت: در جنگ خسارتهای زیادی به مردم وارد شد، اما حضور و کمک مردم به مساجد، حسینیهها و فعالیتهای دینی همواره منشأ خیر و برکت بوده است.
وی در پایان با اشاره به توسل به حضرت علیاصغر(ع) در همایش شیرخوارگان حسینی خاطرنشان کرد: باید از خداوند بخواهیم به برکت مظلومیت حضرت علیاصغر(ع)، به زندگی، عمر، زمان و اعمال ما برکت عطا کند و ما را در مسیر بندگی و خدمت قرار دهد.
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